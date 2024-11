Após uma segunda-feira, 11, de calor, com temperaturas acima dos 30°C durante a tarde, Brusque acordou nesta terça-feira, 12, sob a influência de uma frente fria, anunciando mudanças no comportamento dos termômetros.

Este sistema, então, promete madrugadas atípicas para a época do ano, trazendo um clima notavelmente diferente ao município e região no decorrer desta semana.

Inclusive, a tendência sugere que o período noturno, à vista, se torne o mais frio do atual novembro até o momento, não apenas em Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Para trazer um respaldo técnico sobre esta tendência, procuramos as explicações do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Acompanhe a nota compartilhada pelo profissional logo após a foto.

Terça-feira sob frente fria

*Boletim: Climaterra >>

Neste boletim, destacamos a previsão do tempo para esta semana, com foco inicial nesta terça-feira, quando uma frente fria tende a influenciar Brusque e região.

Este sistema traz risco baixo de chuvas, especialmente pela manhã, e deve resultar em uma maior cobertura de nuvens.

Assim, quem planeja atividades ao ar livre deve estar atento para evitar imprevistos.

Frente fria se afasta

No entanto, espera-se uma melhoria nas condições meteorológicas a partir da tarde em toda a região brusquense, com o afastamento da frente fria.

À medida que a noite se aproxima, a tendência é de queda nas temperaturas, com mínimas podendo ficar abaixo dos 20°C.

Antes disso, durante a tarde, as máximas não devem repetir o calor de 33°C, registrado na segunda-feira, com temperaturas, hoje, prometendo variar entre 23°C e 25°C.

Os efeitos pós-frente fria

Ao analisarmos as projeções para o restante da semana, o principal destaque são as madrugadas mais frias a caminho, considerando a época do ano.

Tanto o amanhecer de quarta-feira quanto o de quinta devem registrar mínimas entre 11°C e 15°C em Brusque e região.

As máximas durante o dia seguirão entre 24°C e 26°C, sem grandes variações ou aquecimento expressivo.

Vale ressaltar que não se trata de frio intenso, mas sim de uma queda notável para o período de novembro, estando, portanto, às portas do verão.

Risco baixo de chuvas

Quanto às chuvas, o risco maior fica restrito à terça-feira. A partir de quarta, as condições para atividades externas tendem a ser mais favoráveis.

Isso porque a probabilidade de precipitação será muito baixa, ou praticamente nula, embora não totalmente descartada.

Se houver, será em forma de garoa ou chuviscos, principalmente à noite. No geral, o sol sinaliza aparecer entre períodos de variação de nuvens nos próximos dias.

Monitoramento

Essas são as previsões mais recentes, com base nas atualizações dos simuladores meteorológicos.

Lembramos que a previsão está sujeita a mudanças, conforme novas informações sejam incorporadas aos modelos climáticos.

Continuaremos, pois, monitorando a evolução das condições do tempo.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria de hoje, trazemos o monitoramento do tempo registrado na madrugada desta terça-feira por todo o Vale do Itajaí-Mirim., realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo, então, apresenta as temperaturas mínimas observadas logo ao amanhecer, conforme destacadas em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, destacados em azul na tabela.

Fotos dos leitores

Por fim, mergulhe nas belas fotografias enviadas pelos nossos leitores, que nos brindam com a verdadeira essência do amanhecer desta terça-feira, registrada nos locais descritos nas legendas.

Cada imagem então revela um momento único, onde a beleza da natureza e a emoção do instante se encontram.

Deixe-se tocar por essas cenas inspiradoras e aproveite o privilégio de ver o mundo através dos olhos de quem viveu esses momentos.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 11

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK