Neste domingo, 10, de tempo seco e agradável, Brusque então se enche de atividades e opções de lazer para seus moradores.

Entre as atrações que dão vida à cidade, o tradicional Mercado de Pulgas ganha destaque, reunindo, em sua 22ª edição, uma diversidade de relíquias e tesouros que encantam visitantes de todas as idades.

Desde sexta-feira, 8, o evento, no pavilhão da Fenarreco, tem atraído famílias inteiras e curiosos de diferentes faixas etárias.

Muitos passeiam pelos estandes em busca de raridades, enquanto outros exploram cada item simplesmente para matar as saudades de épocas passadas.

Brusque celebra a nostalgia

Com cerca de 170 expositores, o Mercado de Pulgas, pois, é um verdadeiro encontro com o passado.

Discos de vinil raros, rádios antigos que remetem aos tempos de programação musical nostálgica, chaleiras e objetos clássicos, todos revivendo memórias preciosas.

Além disso, o evento oferece uma feira de artesanato repleta de peças feitas à mão e uma mostra de carros antigos, que encanta os apaixonados por veículos clássicos.

E para completar a atmosfera nostálgica, músicas antigas tocadas ao vivo enchem o espaço de charme e recordações.

Para entrar, basta contribuir com um quilo de alimento ou item de higiene, garantindo tanto o acesso quanto um gesto solidário.

Brusque encerra com brilho

No domingo, último dia de programação, o público é convidado a explorar cada detalhe dessa experiência única e nostálgica das 9h às 18h, com estacionamento gratuito e um clima perfeito para aproveitar o passeio.

Brusque em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

