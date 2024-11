Criança é atropelada por ônibus em faixa de pedestre em Itajaí

Uma criança, sem a idade confirmada, foi atropelada por um ônibus sobre a faixa de pedestres neste sábado, 9, em Itajaí. O caso ocorreu por volta de 10h no bairro São Vicente.

Segundo a Polícia Militar, no local foi constatado que o condutor do veículo atropelou a criança, que transitava com uma bicicleta.

A PM informou que o motorista do coletivo foi detido e conduzido a Central de Plantão de Polícia.

