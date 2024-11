Obras da nova rotatória do pavilhão da Fenarreco e acessos devem finalizar até fim do ano

A obra de construção de uma rotatória alongada que está em execução na rodovia Antônio Heil, região do pavilhão da Fenarreco, em Brusque, deve ser concluída até o fim do ano. A obra visa melhorar o acesso à ponte Andréa Volkmann, popular ponte do Centro, além de garantir mais segurança ao tráfego naquela região. Diversas mudanças no trânsito estão previstas.

A projeção de conclusão dos trabalhos até fim do ano é do secretário de Infraestrutura, Alex Gonçalves. A obra está na fase de adequação das novas calçadas. O espaço da rodovia na região está sendo ampliado para receber a rotatória alongada. Depois, os postes serão movidos para liberar o espaço em que os carros passarão. As esculturas também vão mudar de local.

“Estamos fazendo a parte de preparação das calçadas e a base para receber as esculturas. Para mover as esculturas, é necessário tirar os postes. Precisa ser uma ação coordenada. A rede de energia de alta tensão basicamente alimenta todo centro da cidade. Não pode ser desligado a qualquer momento”, explica Alex.

Assim que a área da rodovia estiver liberada, será realizada a demarcação da rotatória alongada. A obra faz parte do projeto de revitalização do trecho municipal da rodovia Antônio Heil.

A intenção é melhorar o trânsito na entrada e saída do pavilhão da Fenarreco, além de facilitar o acesso à ponte Andréa Volkmann. Atualmente, quem sai da ponte não consegue ir sentido ao Mont Serrat. O acesso será permitido com a construção da rotatória alongada.

Mudança no acesso à ponte

Já está valendo uma mudança no acesso à ponte Andréa Volkmann. Agora, os motoristas que trafegam pelo Mont Serrat e desejam acessar a ponte não conseguem mais entrar na estrutura passando por cima do viaduto na região do parque das esculturas. Será necessário descer pela pista da direita e contornar o viaduto por baixo.

Cones foram colocados para evitar que os motoristas que estão passando por cima do viaduto acessem a ponte. Uma barreira física ainda será construída. Quem desce pelo Mont Serrat e contorna o viaduto agora possui preferência para acessar a ponte. A nova sinalização está em implantação.

Revitalização da Antônio Heil

A revitalização da rodovia Antônio Heil entre a ponte da Uvel e a praça Vicente Só é uma obra com recursos do governo de Santa Catarina, mas sob responsabilidade da Prefeitura de Brusque. O governo catarinense já repassou R$ 11 milhões dos R$ 22 milhões previstos. A prefeitura também vai destinar R$ 1 milhão como contrapartida.

“Será feito todo o recapeamento do trecho e também, em algum momento, a inclusão de uma terceira faixa, no trecho do Mont Serrat, por exemplo. Além da recuperação asfáltica, teremos também duplicação”, detalha o secretário de Infraestrutura.

A obra começou com recursos do antigo programa Plano 1000, que foi adaptado com a troca de gestão no governo do estado. Apesar do encerramento do programa, o governo catarinense manteve o investimento na obra. A revitalização da rodovia ocorre por etapas.

Em 2022 e 2023 foram construídas as rotatórias da Uvel e da Marazul Malhas, enquanto a rotatória da Aradefe foi retirada para facilitar o acesso entre a rodovia Antônio Heil e os bairros Santa Terezinha e Limeira. A obra também fez parte do projeto de revitalização.

