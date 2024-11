Sem a presença de Jorginho Mello, Lula apresenta PEC da Segurança Pública aos governadores

Insegurança

Lula apresentou a Proposta de Emenda Constitucional da Segurança aos governadores, quinta-feira, no Palácio do Planalto, sem a presença do catarinense Jorginho Mello, que sabe que a segurança pública é um dos assuntos que podem decidir uma eleição, inclusive a sua, pela reeleição, daqui a dois anos. As pesquisas dizem isso. Na região Norte são registradas 36,5 mortes violentas para cada 100 mil habitantes; no Sudeste 14, no Centro-Oeste 22,6 e no Sul 16,4. No recorte sulino, o Rio Grande do Sul tem 18, o Paraná 19,8 e SC 8,9. É a proporção mais baixa do país. São dados dos primeiros oito meses deste ano. Por isso, preservar ou até diminuir, deveria ser uma política prioritária de Estado.

Equipe “suprema”

Diante das assombrosas decisões do ministro Gilmar Mendes, muitos se perguntam quem é quem no gabinete dele. A resposta foi dada pelo “Estadão”. Para proferir decisões como a que, em sentido figurado, transforma o corruptíssimo ex-ministro José no mais novo santo da República, o polêmico decano conta com uma equipe de 34 servidores. Dentre eles dois catarinenses: o juiz auxiliar Felipe de Farias Ramos, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que é mestre em Teoria do Direito e analista jurídico do Tribunal de Justiça de SC, e o juiz instrutor Lucas Faber de Almeida Rosa, do Tribunal de Justiça de SC, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo.

Patrimônio

Pomerode contabiliza atualmente 233 casas em enxaimel (fachwerk), técnica tradicional alemã em que as estruturas de madeira são construídas sem nenhum prego ou parafuso, apenas com encaixes. O que poucos sabem é que é um dos maiores acervos neste estilo fora da Alemanha. Motivo especial para muitos alemães visitarem a cidade e saberem que se trata de patrimônio arquitetônico e paisagístico nacional, o que os deixa muito envaidecidos.

Carta de SC

A Assembleia Legislativa promove quarta-feira sessão especial pelo aniversário de 35 anos da Constituição do Estado. Deputados que participaram da elaboração da Constituição de 1989 serão homenageados.

Portaria poderosa

Com todo respeito, uma reles portaria normativa da Secretaria da Educação determinar que de agora em diante para estudantes da rede pública de ensino serem aprovados de ano precisam ter a média 6 em todas as matérias e 75% de frequência mínima – e não mais a média individual de cada disciplina – não é uma prova de que o poder público preza pela educação de seu povo.

Acabou

A Justiça de SC determinou o leilão dos bens da Bonato Couros, uma empresa tradicional do setor coureiro, localizada em Joaçaba, que pertenceu à família Bonato, uma das fundadoras do Grupo Perdigão. Com mais de 70 anos de atuação no mercado nacional e internacional, a indústria teve sua falência decretada em maio deste ano. O valor total dos bens ultrapassa R$ 72 milhões. Suas dívidas somam R$ 63 milhões. Até o momento, cinco empresas já se habilitaram para participar da disputa, dia 8.

Invasão argentina

O Brasil já é o destino mais procurado pelos argentinos para as férias de janeiro e fevereiro de 2025, representando 50% das preferências entre os destinos internacionais preferidos por eles, segundo a operadora Decolar. O que favorece tanto é a valorização do peso argentino diante do derretimento do real.

Mercados inexplorados

A imensidão territorial brasileira é causa disso. A Agência Nacional de Transporte Terrestre abriu semana passada a janela para novos pedidos de autorização de linhas no transporte rodoviário interestadual de passageiros para mercados pouco explorados ou inexplorados. Dentre os mercados desassistidos a serem disponibilizados estão a rota para São Miguel do Oeste, em SC.

Cidadania

Só falta marcar a data para a Assembleia Legislativa entregar mais um título de cidadania catarinense, indiscutivelmente merecido, para o empresário Miguel Abuhab. Paulista de nascimento, foi em SC que se transformou em um dos maiores nomes do Brasil na área da tecnologia. Ademias é uma figura humana ímpar.