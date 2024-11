Brusque visita o Paysandu e tenta evitar confirmação matemática do rebaixamento

Praticamente rebaixado, o Brusque visita o Paysandu às 21h desta segunda-feira, 11, na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto dois jogadores voltam de suspensão, a equipe segue sofrendo com desfalques por lesão. O quadricolor vem de quatro derrotas consecutivas vai confirmar matematicamente a queda para a Série C em caso de derrota ou até de empate.

Uma escalação possível do quadricolor tem Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson, Wallace, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho; Diego Tavares (Diego Mathias), Tato González, Keké; Guilherme Queiróz.

O quadricolor segue sem opções na lateral direita. Em vez de improvisar Lorran, Marcelo Cabo deve utilizar o zagueiro Gabriel Pinheiro na posição. Cristovam não tem condições de atuar 90 minutos e, na rodada anterior, foi substituto de Lorran.

Diego Mathias não treinou nesta sexta-feira, 8. Ele pode ficar fora da partida por conta da lesão nas costas sofrida no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo-SP, na rodada anterior. O atacante Dentinho teve dores no joelho e será desfalque. O volante Madison pode ficar fora, com provável lesão na sola do pé sofrida na rodada anterior.

O goleiro Matheus Nogueira e o volante Rodolfo Potiguar voltam de suspensão. Wallace, Dentinho, Alex Ruan, Mateus Pivô, Madison e Paulinho Moccelin estão pendurados.

Por conta de lesões, continuam fora da equipe: Ronei, Mateus Pivô, Paulinho Moccelin, Ocampo, Osman, Alex Ruan e Maurício. Alex Ruan, lesionado em 21 de agosto na derrota para o Goiás, começa a fazer trabalhos de transição e há chances de retorno até a última rodada da Série B.

No Z-4

O Brusque começa a rodada na 19ª posição, com 33 pontos em sete vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Vem de quatro derrotas consecutivas, sendo três delas no Augusto Bauer.

Como o CRB perdeu para o Goiás nesta rodada, o rebaixamento não estará matematicamente confirmado antes de o Brusque entrar em campo.

O rebaixamento estará matematicamente confirmado se:

– perder para o Paysandu;

– se empatar com o Paysandu e se a Ponte Preta vencer o Vila Nova.

Na melhor das hipóteses, o quadricolor ganha o jogo e chega aos 36 pontos, com possibilidade de subir da 19ª para a 18ª posição. Pode ficar a dois pontos do atual 16º colocado, CRB, e a um da 17ª, Ponte Preta.

Segunda-feira, 11/11

18h30 – Vila Nova x Ponte Preta (17º)

Terça-feira, 12/11

19h – América-MG x Ituano

Paysandu

O Paysandu está no 13ª colocado, com 43 pontos em 10 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Tem 37 gols marcados e 41 sofridos. Na rodada anterior, venceu a Ponte Preta por 2 a 1 e ficou em situação bastante tranquila na luta contra o rebaixamento.

O zagueiro Lucas Maia é desfalque pelo terceiro cartão amarelo. Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Carlão (Quintana), Bryan Borges; Luan Freitas, João Vieira; Ruan Ribeiro, Robinho, Borasi; Paulinho Boia.

Arbitragem

O trio é mineiro. Felipe Fernandes de Lima apita a partida, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente. Dewson Fernando Freitas da Silva (PA) é o quarto árbitro.

Emerson de Almeida Ferreira (MG) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG).

No turno

Na 17ª rodada da Série B, em 24 de julho, o Brusque venceu o Paysandu por 1 a 0 na Ressacada. Rodolfo Potiguar fez o gol da partida, de pênalti.

Paysandu x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 20h30.

