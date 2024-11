Criança de 5 anos é encontrada morta após cair em tanque no Norte catarinense

Um menino de cinco anos foi encontrado morto após cair em um tanque na tarde deste sábado, 9, em Canoinhas, no Norte catarinense. O caso aconteceu por volta de 14h30 na localidade de Anta Gorda.

Segundo o relato da mãe aos bombeiros, o menino, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), já havia saído de casa em outra ocasião e sido encontrado a um quilômetro (km) de distância, o que levou a família a iniciar rapidamente as buscas pela propriedade e arredores. Após não obterem sucesso, os familiares acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

As buscas se intensificaram com a ajuda de amigos e vizinhos, sendo que imagens de câmeras de segurança permitiram identificar que a criança havia deixado a casa em direção a um tanque a aproximadamente 80 metros da residência.

Para realizar a busca no tanque de cerca de três metros de profundidade, os bombeiros criaram uma vala para reduzir o nível da água. Após alguns minutos, localizaram o corpo da criança no fundo do tanque.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Cientifica, que assumiu a ocorrência. Os bombeiros ressaltaram o apoio da Polícia Militar e da comunidade durante todo o processo de busca e resgate.

