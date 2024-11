Dazaranha é anunciada como principal atração do 23º Rock na Praça, em Brusque

O tradicional Rock na Praça chega à 23ª edição em Brusque e terá como atração principal a banda catarinense Dazaranha. O evento é gratuito e acontece em 15 de novembro, a partir de 14h.

Além do Dazaranha, o evento contará com oito bandas locais, selecionadas por meio de edital da Fundação Cultural de Brusque. Entre as selecionadas estão as bandas 7:27, Posh, Rangones, Torvelim, Incógnita, Lost Pines, Ally Knihs e Banda e As Palavras Queimam. Com estilos variados, as bandas prometem aquecer o público e preparar o palco para o grande show da noite.

Além da música, este ano o evento contará com cervejarias artesanais, food trucks e uma feira de artesanato, reunindo produtos locais e artesanais ligados ao tema.

O Rock na Praça é um evento tradicional que visa valorizar, fomentar e difundir a cena autoral e as bandas e grupos de rock. Durante toda história do evento mais de 160 apresentações musicais de bandas locais foram realizadas, reunindo mais de 38 mil espectadores.

