Confira programação das igrejas de Brusque e região para o Dia de Finados

Diversas igrejas e comunidades de Brusque realizarão homenagens neste domingo, 2, em decorrência do Dia de Finados. Também na ocasião, familiares e amigos visitam os cemitérios para homenagear os entes queridos. As igrejas da região divulgaram a programação completa das missas durante a data.

As celebrações religiosas ocorrerão em igrejas e cemitérios em Brusque, Guabiruba, Botuverá, São João Batista e Nova Trento. Confira os horários e locais das celebrações em cada cidade no dia 2 de novembro:

Brusque

Paróquia Santa Catarina

Cemitério São José do Dom Joaquim, missa 8h;

Cemitério São Pedro do Cedro Grande, missa 8h;

Cemitério São João Batista do Ribeirão do Mafra, missa às 9h30.

Paróquia Santa Teresinha

Missa no cemitério Santa Teresinha às 7h, 9h e 15h;

Missa no cemitério do Limoeiro às 8h30;

Missa no cemitério do Limeira Alta às 8h30.

Santuário de Azambuja

Missa no santuário às 16h e às 19h.

Cemitério Parque da Saudade

Missas no cemitério às 7h, 8h30, 10h, 14h, 15h30 e 17h.

Paróquia São Luís Gonzaga

Missa na igreja Matriz às 7h;

Missa Sagrado Coração de Jesus 8h30;

Missa no cemitério São João Batista (Bateas) às 9h.

Celebrações no Cemitério Parque da Saudade às 7h, 8h30, 10h, 14h, 15h30, 17h.

Paróquia São Judas Tadeu

Missas na igreja Matriz do Águas Claras às 6h, 9h, 15h e 19h.

Comunidade Evangélica Luterana

Culto no cemitério luterano do Centro às 7h.

Culto no cemitério Paquetá às 7h.

Guabiruba

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Missa na igreja Matriz da paróquia às 7h;

Missa na igreja São Pedro às 7h;

Missa na igreja São Cristóvão às 7h

Missa na igreja Sagrado Coração de Jesus às 8h;

Missa na igreja São Vendelino às 9h30;

Missa na igreja Nossa Senhora Aparecida às 9h30;

Missa na igreja Imaculada Conceição às 9h30.

Após a realização das missas, acontece a benção nos cemitérios de cada região.

Comunidade Evangélica Luterana

Culto no cemitério da comunidade da Lorena às 7h30;

Culto no cemitério da comunidade do Holstein às 8h.

Botuverá

Paróquia São José

Missa no cemitério do Centro às 8h;

Missa no cemitério do Águas Negras às 8h;

Missa no cemitério do Ribeirão do Ouro às 9h30.

Não haverá missa das 18h na matriz.

São João Batista

Paróquia São João Batista

Missa na igreja Matriz São João Batista às 8h;

Missa na comunidade São Sebastião (Tigipió) às 8h;

Missa na comunidade São José (Colônia) às 9h30;

Missa na comunidade São Luiz Gonzaga (Rio do Braço) às 9h30.

Nova Trento

Santuário Santa Paulina

Missas no santuário às 10h e 15h.

Comunidade Evangélica Luterana

Culto na comunidade do Claraíba às 8h30.

