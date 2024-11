Censo revela novo perfil dos responsáveis pelas residências em Brusque

Novos dados do Censo 2022 divulgados na semana passada apontam as características dos domicílios de Brusque com base no gênero e faixa etária dos responsáveis financeiros pelas residências.

Um dos dados que mais se destacam é que os domicílios em Brusque sob responsabilidade de adolescentes possuem a maior média de moradores. Na prática, 3,41 pessoas vivem em domicílios em que adolescentes se declararam responsáveis pelo imóvel.

A responsabilidade de cada domicílio pesquisado pelo Censo não possui uma característica específica. Trata-se de um dado autodeclaratório. A pessoa entrevistada informa quem é o “dono” do imóvel em que vive. É possível apontar o responsável sob análise de fatores econômicos, culturais ou outros. Não é critério específico.

Enquanto adolescentes são responsáveis por domicílios com maior média de moradores, idosos de 60 anos ou mais que se declararam ao Censo comoresponsáveis vivem com menos pessoas em casa. Para este grupo de idade, moram em média 2,3 pessoas por domicílio.

Média de moradores em domicílios por faixa etária do responsável

Quando responsável possui até 17 anos: 3,41 pessoas

Quando responsável possui entre 25 e 39 anos: 2,97 pessoas

Quando responsável possui entre 40 e 59 anos: 2,95 pessoas

Quando responsável possui entre 18 e 24 anos: 2,61 pessoas

Quando responsável possui 60 anos ou mais: 2,3 pessoas

As estatísticas revelam ainda que, em Brusque, há mais pessoas que vivem em domicílios sob responsabilidade de homens do que de mulheres. A média para casas sob “comando” masculino é de 2,87 pessoas vivendo na residência, enquanto sob responsabilidade feminina é de 2,71 moradores.

Nos dados gerais, a maioria dos imóveis com moradores em Brusque é formada por apenas duas pessoas. A quantidade representa 30,46% dos domicílios. Em seguida, vem as casas ocupadas por três pessoas, equivalente a 27,06% do total. Domicílios com quatro pessoas vem na sequência e marcam 17,95%.

A grande maioria dos moradores de Brusque vivem com cônjuge de sexo diferente. São 66,83%. Outros 32,42% declararam ao Censo que vivem sem cônjuge. Por fim, 0,75% afirmaram que residem com cônjuge do mesmo sexo.

Pessoas que informaram à pesquisa que são pardas e donas de domicílios na cidade possuem maior média de habitantes em casa, de 3,08 pessoas. Pessoas brancas responsáveis por imóveis residenciais vivem com a menor média de pessoas nos dados por cor ou raça, sendo 2,71 pessoas.

Média de moradores em domicílios por cor ou raça do responsável

Quando responsável é pardo: 3,08 pessoas

Quando responsável é preto: 3,05 pessoas

Quando responsável é indígena: 2,96 pessoas

Quando responsável é amarelo: 2,78 pessoas

Quando responsável é branco: 2,71 pessoas

