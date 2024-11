Polêmica taxa para entrar em Bombinhas volta a ser cobrada neste mês

TPA 1

A partir do dia 15 deste mês recomeça novo período de cobrança da famigerada Taxa de Preservação Ambiental (TPA) para veículos entrarem no município de Bombinhas. Vai até 15 de abril de 2025, mesmo diante de emenda constitucional, em 2020, proibindo em todo o Estado qualquer tipo de pedágio urbano que limite a circulação de pessoas e bens. Mas parece que não vale nada. Socorro!

TPA 2

O deputado estadual Ivan Naatz, que tenta derrubar a cobrança através de projeto no Legislativo, diz que cerca de 12 mil catarinenses estão com títulos protestados em cartório por divergências no pagamento da taxa quando passaram por Bombinhas, por motivo de férias ou de trabalho.

Segurança escolar

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou projeto do senador Esperidião Amin (PP-SC) que cria a Política Nacional de Segurança Escolar e agrava as penalidades de diversos crimes ocorridos em escolas, como porte ilegal de arma, importunação sexual, roubo e homicídio. O projeto transforma o homicídio em escola de ensino fundamental de crime simples para qualificado, com pena de prisão de 12 a 30 anos. O crime de roubo obterá agravamento de pena. Atualmente é de quatro a 10 anos de prisão, assim como para o roubo simples. Se ocorrer em escolas, será aumentada de um terço até metade.

Pedófilos

Coincidência. Na Assembleia Legislativa foi aprovado anteontem projeto de lei que cria um Cadastro Estadual de Pedófilos e Agressores sexuais. Projeto igual, aprovado no Senado, no mesmo dia, cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, com CPF e nome completo de condenados em 1ª instância por crimes como estupro, estupro de vulnerável, corrupção de menores, favorecimento da prostituição, divulgação de cena de estupro e tráfico de pessoas para exploração sexual. A autoria é da senadora catarinense Margareth Buzetti (PSD-MT).

Diferença

O Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), que nesta semana completou 50 anos de atividades, realmente faz a diferença. Números: entre janeiro e setembro de 2024 foram mais de 54 mil consultas médicas, 18 mil sessões de radioterapia e 14 mil de quimioterapia. Além de 2,5 mil cirurgias de média e alta complexidade. Tudo gratuitamente.

Novela estatal

Quando as informações sobre este assunto começaram a circular, imaginava-se que seria fake news. Infelizmente, é verdade. A TV Brasil, estatal mais conhecida como TV traço (zero de audiência), lançou edital de seleção através da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com investimento total de R$ 110 milhões em produções audiovisuais independentes. Entre os projetos, constam R$ 15 milhões que serão direcionados à produção de uma telenovela. Fica meio fácil supor como será a seleção de atores e as temáticas destes trabalhos. A turma “todes” irá se esbaldar.

Cidadania

Os milhares de “oriundi” – assim chamados os brasileiros de ascendência italiana, dos quais cerca de 4 milhões em SC – estão preocupados. O governo italiano apresentou ao Parlamento a nova proposta de lei orçamentária (“Bilancio”) para 2025 estabelecendo uma taxa de 600 euros (cerca de R$ 3.600), em vez dos atuais 545 para cada requerente de cidadania italiana.

Luto

Uma lágrima para o pianista Arthur Moreira Lima, que morreu aos 84 anos, anteontem, em Florianópolis, onde morava desde 1993. E agradecimentos a ele por todos aqueles sublimes momentos que proporcionou a milhões ao vê-lo e, principalmente, ouvi-lo em suas memoráveis performances no piano.

Disputa acirrada

Atualmente, conforme o índice FipeZap, Itapema ocupa a segunda posição no ranking nacional, com o metro quadrado mais caro do país, mas com a pequena diferença de apenas R$ 20 da líder, Balneário Camboriú. Especialistas acreditam que Itapema deve em breve superar a cidade vizinha, que após um boom de valorização, passa por uma estagnação.

Gol contra

O futebol catarinense vai mal das pernas em competições nacionais mas, até agora, os árbitros daqui colhiam elogios por suas atuações. Agora não mais. Dois deles, Bráulio Machado e Ramon Abatti Abel estão num grupo de nove afastados por tempo indeterminado por atuações comprometedoras.