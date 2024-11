VÍDEO – Mais de 300 crianças passaram pela casa transformada em atração de Halloween em Brusque

Na noite da quinta-feira, 31, mais de 300 crianças passaram pela casa de Daniel Baron e Graciano Kreusch, no bairro Souza Cruz, em Brusque, que estava totalmente decorada para o Halloween, conhecido como Dia das Bruxas.

“Nós ficamos muito felizes com a repercussão. Vimos mais de 300 crianças felizes. Veio mais gente do que a gente esperava, mas nenhuma criança foi embora sem doce. Apesar de uma hora quase faltar, os vizinhos se prontificaram para ir comprar mais”, conta Daniel.

Espaço maior para o Halloween do próximo ano

Ele conta que entregou mais de 300 kits de doces para as crianças, mas que não sabe afirmar o número exato de crianças que passaram pela casa. Inclusive, ele diz que muitas pessoas não conseguiram passar pela rua de carro e voltaram para casa.

Apesar disso, o carinho recebido pelos pais é a principal motivação para ele repetir a ação no próximo ano.

“Recebemos muitas mensagens de agradecimento e bem mais do que mensagens negativas. Isso nos dá força para ano que vem fazermos algo melhor para receber mais crianças”.

“Tudo foi pensando nas crianças. Com os pais nos parabenizando, conseguimos sentir como a nossa cidade é carente de eventos voltados para as crianças. Pensamos exatamente nisso ao fazer o evento. Muita gente também ofereceu ajuda em forma de Pix, o que negamos, pois o nosso intuito não é lucrar com isso”, finaliza.

Confira o vídeo:

Crédito: Carolini de Faria

Leia também:

1. Tempo em Brusque: veja o que a previsão reserva para fechar o mês

2. Motorista morre no hospital após cair em ribanceira de cerca de 15 metros em São João Batista

3. Prefeitura de Nova Trento interdita funerárias irregulares

4. Em meio à luta contra os vícios e em busca de dignidade, pessoas em situação de rua relatam histórias em Brusque

5. “Ninguém precisa passar por isso sozinha”: médica fala da relação com pacientes com câncer de mama



Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: