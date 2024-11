Brusque tem quase 94% de chance de rebaixamento à Série C; confira probabilidades

Após a derrota para a Chapecoense em casa na última terça-feira, 5, a terceira seguida na Série B, o Brusque ficou matematicamente muito perto do rebaixamento à terceira divisão do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de descenso do Quadricolor é de 93,8%.

Faltam quatro rodadas para o fim da Série B, e o Brusque ocupa a 19ª colocação, com 33 pontos, a cinco da Ponte Preta, primeira equipe fora do Z-4. Segundo a UFMG, uma pontuação segura para evitar o rebaixamento é entre 43 e 45 pontos.

Os cálculos do Departamento de Matemática da universidade mineira apontam que, com 43 pontos, o time tem cerca de 14,3% de chances de ser rebaixado. Com 44, a probabilidade cai para 3,74%. Caso faça 45 ou mais, a chance é de menos de 1%.

O Brusque volta a campo na próxima terça-feira, 5, novamente no estádio Augusto Bauer, para duelo direto com o Botafogo-SP, 15º colocado, com 39 pontos.

Calendário do Brusque até o fim da Série B

35ª rodada: Botafogo-SP – 15º colocado (em casa)

36ª rodada: Paysandu – 14º colocado (fora)

37ª rodada: Guarani – 20º colocado (em casa)

38ª rodada: América-MG – 7º colocado (fora)

Possibilidade de rebaixamento

Guarani: 97,2%

Brusque: 93,8%

Ituano: 83,5%

CRB: 61%

Ponte Preta: 33,7%

Botafogo-SP: 16,4%

Chapecoense: 8,3%

Paysandu: 6%

Classificação

Classificação fornecida por Sofascore

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: