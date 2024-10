O Brusque continua desenhando seu rebaixamento após uma derrota por 1 a 0 para a Chapecoense na noite desta terça-feira, 29, no estádio Augusto Bauer, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após passar quase o jogo inteiro buscando o gol e falhando miseravelmente, o quadricolor foi punido com contra-ataque da Chape e gol de pênalti (erroneamente assinalado). Walter Clar converteu a penalidade.

Com o resultado, o Brusque segue com 33 pontos e decepciona seu torcedor, que compareceu em bom número, e acumula três derrotas consecutivas. A Chapecoense sobe para 40 pontos, no 13º lugar, e se aproxima da permanência.

Primeiros movimentos

Era o Brusque quem precisava impor o ritmo do jogo, enquanto a Chapecoense, com uma marcação eficiente, tentava escapar explorando erros do quadricolor. A primeira finalização foi dos anfitriões, com Paulinho chutando rasteiro no primeiro minuto. A bola saiu sem perigo.

A dificuldade do Brusque para acelerar o jogo e criar oportunidades em meio à defesa da Chapecoense era evidente, mas havia brechas. Especialmente do lado direito, nos lançamentos em profundidade a Diego Mathias, que teve finalizações sem ângulo e de fora da área. Rodolfo Potiguar foi outro jogador que tentou chutes de fora da área. Aos 15 minutos, de perna esquerda, fez a bola passa perto de Léo Vieira, que só acompanhou.

Mais Brusque

Aos 27, Paulinho lançou Diego Mathias em profundidade. O ponta fez a jogada individual e tentou a finalização, sem ângulo. A bola foi para fora, com perigo, mas seus colegas dentro da área ficaram na bronca, pedindo o passe.

Substituindo o suspenso Jhan Torres, Luiz Henrique fez um mau primeiro tempo, com insegurança e muitos passes para trás, irritando a torcida. Aos 29 minutos, errou passe para Rodolfo Potiguar e gerou a principal chance da Chape até então. Mailton interceptou, arrancou e chutou bem, de fora da área. Matheus Nogueira salvou o Brusque com bela defesa para escanteio.

Foi em uma jogada sem finalização que o Brusque mais esteve perto do gol. Aos 36, Diego Mathias alçou na área, com veneno. Guilherme Queiróz não alcançou de cabeça na entrada da pequena área. Na segunda trave, Dentinho também não conseguiu chegar para chutar.

O segundo tempo começou agitado. Ítalo, que havia acabado de entrar, recebeu livre pela esquerda, cruzou rasteiro com perigo e Paulinho cortou na área. Aos dois minutos, após escanteio ensaiado, a bola sobrou com Dentinho, que chutou de primeira, mas isolou.

A Chapecoense não voltou a ameaçar da mesma forma nos minutos seguintes, com o Brusque retendo a posse de bola e buscando espaços para tentar o gol.

Aos 13 minutos, parte da torcida do Brusque chegou a comemorar. Paulinho interceptou a saída da Chapecoense e fez belo passe para Dentinho, que soltou uma bomba. A bola bateu do lado de fora da rede.

O Brusque ficou no quase mais uma vez, aos 20 minutos. Luiz Henrique escapou muito bem pela linha de fundo e passou para Jhemerson, que chutou firme e obrigou Léo Vieira a fazer grande defesa. No rebote, Lorran chutou e a zaga bloqueou.

Logo depois, Léo Vieira caiu fazendo cera e Gilmar Dal Pozzo tentou orientar alguns de seus jogadores. Matheus Nogueira foi acompanhar a conversa dos adversários. Quando o jogo foi retomado, a Chape voltou a tentar ataques e contra-ataques, mas parou em Matheus Nogueira e em chute mal feito de Mailton.

Quem não faz…

O Brusque partiu para uma pressão total no segundo tempo, mas não conseguia concluir em gol. Tudo tinha desvio para escanteio, tudo tinha um bloqueio, tudo tinha uma demora.

E aos 35 minutos, a Chapecoense conseguiu o que queria: um contra-ataque moral. Após tabela, Ítalo saiu cara a cara com Matheus Nogueira. Tentou o drible e caiu, sem o goleiro tê-lo derrubado. Não pareceu pênalti, mas foi marcada a penalidade e o VAR não chamou para revisão.

Walter Clar deslocou Matheus Nogueira e abriu o placar. O rebaixamento do Brusque se desenha ainda mais. E, assim como há dois anos, tem a falta de qualidade ofensiva como característica principal.

O gol matou o Brusque, que não conseguiu reagir. O Augusto Bauer se calou e muitos torcedores, para evitar a saída congestionada, começaram a deixar o estádio. O apito final foi dado e o quadricolor saiu de campo sob muitas vaias.

Próximo jogo

O Brusque tem mais um confronto direto em casa na 35ª rodada, diante do Botafogo-SP, na próxima terça-feira, 5, às 21h, no Augusto Bauer. Matheus Nogueira está suspenso pelot terceiro cartão amarelo. A Chapecoense volta à Arena Condá para enfrentar o Novorizontino às 17h de sábado, 2.

Brusque 0x1 Chapecoense

Campeonato Brasileiro – Série B

34ª rodada

Terça-feira, 29 de outubro de 2024

Estádio Augusto Bauer

Brusque: Matheus Nogueira; Lorran (Dionísio), Ianson, Wallace, Luiz Henrique (Marcelo); Rodolfo Potiguar, Paulinho (Jhemerson); Diego Mathias, Tato González (Robson Luiz), Dentinho; Guilherme Queiróz (Keké).

Técnico: Marcelo Cabo

Chapecoense: Léo Vieira; Bruno Leonardo, João Paulo (Jhonnathan), Doma; Maílton, Auremir (Tarik), Carvalheira, Walter Clar; Giovanni Augusto (Ítalo); Marcinho (Foguinho) e Mário Sérgio (Perotti).

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Gols: Walter Clar

Cartões amarelos: Rodolfo Potiguar, Keké, Dentinho; Doma, Mário Sérgio e João Paulo

Trio de arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA – PE), auxiliado por Bruno César Chaves Vieira (PE) e Celso Luiz da Silva (MG).

Quarto árbitro: William Machado Steffen (SC) é o quarto árbitro.

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ).

