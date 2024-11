Prefeitura de Brusque busca lar definitivo para cães resgatados

O setor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Brusque busca lares definitivos para quatro cães resgatados que aguardam por adoção. Conforme a prefeitura, todos os animais receberam cuidados veterinários e atualmente estão com protetoras independentes da cidade.

Conheça os cãeszinhos:

Pretinho

Pretinho foi resgatado ainda filhote em condições críticas em uma estrada rural, junto de aproximadamente dez outros filhotes, todos desnutridos e cheios de parasitas. Hoje, depois de mais de um ano em lar temporário, ele está vacinado e aguardando castração. “Pretinho é extremamente carinhoso, embora um pouco ciumento com outros animais”.

Interessados em adotá-lo podem entrar em contato com Thays Pedrita pelo telefone (47) 9 9665-3526.

Miguel

Vítima de abandono e maus-tratos, Miguel era colocado nas ruas pelo antigo tutor e foi resgatado com uma pata lesionada. Após exames e tratamento, foi constatado que o problema era muscular, e hoje ele vive saudável em um hotel de cães.

Com aproximadamente dois anos, o cão é castrado, vacinado e sociável com outros animais. Quem quiser lhe oferecer um lar, também pode entrar em contato com Thays pelo mesmo número mencionado.

Théo

Théo foi vítima de abandono e maus-tratos, mas, desde que foi resgatado, espera para ser adotado. Ele já participou de inúmeras feiras de adoção, mas não foi acolhido em nenhuma. “De porte pequeno, castrado e vacinado, ele se dá bem com outros animais e espera uma nova chance de ganhar um lar”.

Para adotá-lo, os interessados podem contatar a protetora Elaine pelo telefone (47) 9 9684-6050.

Tenebrios

Encontrado abandonado em uma estrada deserta, Tenebrios é um cão de porte grande, dócil e carinhoso. Castrado e vacinado, “ele convive bem com outros animais e está pronto para receber o carinho de uma nova família”. Interessados na adoção também podem contatar a protetora Elaine.

