Obras do lote 2 da Beira Rio sentido Dom Joaquim iniciam neste mês

Foi assinada nesta segunda-feira, 4, a ordem de serviço para a execução do segundo lote da Beira Rio no sentido Dom Joaquim. A cerimônia aconteceu no gabinete do prefeito de Brusque, André Vechi, e contou com a presença dos representantes das empresas que vão executar a obra, o consórcio Freedom/Pacopedra/Augusto, do vice-prefeito André Batisti, o Deco, e também de servidores da prefeitura.

O lote 2 compreende o trecho entre a empresa Irmãos Hort e a ponte do Pilolo, um total de 1,936 km. A obra abrange drenagem, pavimentação asfáltica, passeio e acessos à ponte.

O valor da obra é de R$ 32.367.802,19 e os trabalhos devem começar na segunda quinzena de novembro. O tempo estipulado dos trabalhos é de 12 meses. De acordo com o secretário de Infraestrutura Estratégica, Alex Fabiano Gonçalves, 25 propriedades serão desapropriadas.

No total, a finalização da Beira Rio sentido Dom Joaquim será feita em quatro lotes, fazendo uma ligação entre os bairros Jardim Maluche, Guarani, Rio Branco e Dom Joaquim

O prefeito André Vechi destacou a importância da obra para o trânsito da região e também a função de canal extravasor para a água da chuva.

“Ficamos muito felizes por assinar essa ordem de serviço. Como temos o recurso vindo do Fonplata, conseguimos iniciar ainda neste ano o lote 2. Esta obra vai ter um efeito na mobilidade na avenida Dom Joaquim, passando todo o fluxo de caminhões para essa nova via, e, sobretudo, como canal extravasor. A margem esquerda da Beira Rio já foi um avanço e não temos dúvidas que essa obra vai mitigar o impacto das cheias”.

Vechi ainda destacou que essa via será importante para um projeto futuro de ligação de Brusque com Guabiruba, na região da Varginha.

Cristian Fuchs, da Pacopedra, também celebrou a assinatura da ordem de serviço. “Fizemos esse pool de empresas para dar celeridade à obra. Sabemos o quanto essa obra é importante para logística e para a contenção de cheias. Contem conosco”.

Outros lotes

A obra do lote 1, com investimento de cerca de R$ 59 milhões, que tem quase quatro quilômetros de via, da Igreja Calvário, no Jardim Maluche, até as proximidades da empresa Irmãos Hort, está 36% executada – o cronograma previa que, neste momento, 28% estivesse pronto. O consórcio que fará a obra do lote II também é responsável por esse trecho.

Já em relação ao lote 3, que está orçado em cerca de R$ 50 milhões, a expectativa da prefeitura é que seja iniciado em 2025. Neste momento, segundo o prefeito, o governo está em fase de captação de recursos.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: