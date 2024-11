GALERIA – Crianças se vestem de santos para celebração na Igreja Matriz, em Brusque

Os coroinhas da Paróquia São Luís Gonzaga se vestiram de santos para celebrar a Solenidade de Todos os Santos na Igreja Matriz, no domingo, 3. Além deles, outras crianças que frequentam a missa também foram vestidas.

Na data, a Igreja recorda os homens e mulheres canonizados, que deram testemunho da vida e do amor de Jesus Cristo.

Coroinhas

A coroinha Ísis Aparecida Almeida Goes, de 7 anos, participou da missa vestida de Santa Teresinha. Ela é coroinha na Paróquia São Luís Gonzaga há um ano, entretanto, começou a servir com três anos e meio, em Manaus, no Amazonas, onde nasceu.

A mãe Eliene Brandão Almeida conta que a menina estava bastante ansiosa para vir à missa vestida de santa.

“No ano passado ela representou Maria e, esse ano, Santa Teresinha. É a maior alegria dela, nem dormiu direito a noite porque estava ansiosa. É muito bom ver como as crianças se sentem felizes vestidas de santos e têm esse estímulo de querer alcançar o céu. Ela é muito feliz em poder servir como coroinha”.

Durante a homilia, o pároco, padre Diomar Romaniv, chamou as crianças representando os padroeiros das 12 comunidades da paróquia e os demais santos, anjos e arcanjos. Ele lembrou que a santidade é um processo de aperfeiçoamento da fé.

“A santidade é um processo de conversão. Nenhum santo foi perfeito. Só não teve pecado Nossa Senhora, os demais tiveram e, alguns, muito mais pecados do que nós, mas à medida que se aproximaram do Senhor, que deram atenção à Palavra, se empenharam em viver as virtudes próprias da nossa fé, foram homens e mulheres misericordiosos”.

Festa do céu

Após a missa, os coroinhas da Paróquia São Luís Gonzaga se reuniram para o encontro denominado Festa do Céu, realizado no salão paroquial.

Atualmente, a paróquia conta com mais de 300 coroinhas: crianças de 6 a 16 anos que têm a missão de auxiliar no serviço litúrgico da missa.

A coordenadora paroquial dos coroinhas, Regiane Graciele Kossar, ressalta que a Festa do Céu é um momento para celebrar tudo que foi vivido pelas crianças e adolescentes ao longo do ano.

“Ao contrário do Halloween, temos a Festa no Céu para mostrar para as crianças a importância de todos os nossos santos e de ter a fé viva em Deus. Ao longo do ano, vivemos o retiro de espiritualidade e a Festa do Céu vem como desfecho, de forma divertida e lúdica, de todas as atividades que tivemos nos últimos meses”.

Padre Diomar destaca o grande número de crianças que, desde pequenas, querem servir a Igreja e a forma encontrada de aproximá-las ainda mais dos santos com a Festa do Céu.

“É um momento celebrativo, mas também de devoção particular de cada um. Envolvemos as crianças nessa catequese feita através deles mesmos, apresentando imagens que representam os santos, como forma de recordar a presença de cada santo na nossa vida. Temos um grande grupo e é motivo de louvar a Deus pelas tantas crianças que querem viver na Igreja e a partir da Igreja”.

Confira as fotos:

