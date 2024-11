Os primeiros dias de novembro têm sido caracterizados pelo tempo úmido em Brusque e região, o que afetou já o fim de semana inicial do mês no município e nas demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Além disso, esta semana abre sob a perspectiva de mais umidade, que deve afetar esta segunda-feira, 4, e boa parte dos próximos dias.

Confira os detalhes completos da previsão no boletim emitido pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo.

Acompanhe a nota emitida pelo profissional logo após a foto.

O tempo na segunda-feira

*Boletim: Climaterra >>

Este boletim visa trazer informações pertinentes sobre a previsão do tempo direcionada a Brusque e toda a região, abrangendo não apenas esta segunda-feira, mas também as tendências para a sequência da semana.

Começamos, pois, abordando as condições climáticas esperadas para esta segunda-feira, que prometem novamente um padrão instável em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

É importante destacar que isso não significa chuvas ininterruptas, pois os modelos climáticos apontam alguns momentos de melhoria.

No entanto, caso o sol apareça, será por curtos períodos, já que a maior parte do período será marcada pela presença de nuvens e chuva a qualquer momento, podendo ser de forte intensidade.

Portanto, quem planeja atividades externas deve ficar atento a fim de evitar contratempos.

Com relação às temperaturas, diante da expectativa de uma maior cobertura de nebulosidade, não se espera um aquecimento significativo.

Os picos máximos devem, então, se manter em torno de 25°C, com leves variações para mais ou para menos.

O tempo na semana

À medida que avançamos nas projeções climáticas para a semana, os modelos indicam que a partir de terça-feira haverá algumas aberturas de sol um pouco mais frequentes em Brusque e região, criando breves janelas de melhora ao longo do dia.

Entretanto, é importante destacar que o padrão climático instável deve continuar predominando, com todos os dias, até pelo menos quinta-feira, sob risco de chuva.

Embora o sol sinalize aparecer em alguns momentos, a instabilidade atmosférica mantém elevada a probabilidade de precipitações intermitentes.

Sob essa expectativa, as temperaturas devem subir levemente em comparação com esta segunda-feira.

Nos próximos dias, as máximas podem alcançar entre 25°C e 28°C, resultando em um discreto aquecimento, mas ainda sem previsão de calor intenso.

Monitoramento

Estas informações foram atualizadas com base nos modelos meteorológicos mais recentes, que estão sujeitos a constantes mudanças à medida que novas informações são incorporadas.

Continuaremos monitorando e trazendo atualizações pertinentes para esta renomada coluna, sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta segunda-feira, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região de Brusque então acompanhado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, detalhadas para cada local indicado em vermelho.

A apuração também indica os volumes de chuva registrados em cada local destacado em azul, entre o período de meia-noite e primeiras horas do dia.

