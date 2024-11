Moradora de Brusque divide prêmio e ganha R$ 45,7 mil na Trimania

A moradora de Brusque Leonir Terezina Muller de Souza dividiu o prêmio da Trimania de R$ 60 mil, mais um Confortline 0 km, e ganhou R$ 45.750 no domingo, 3. Ela é moradora do bairro Santa Luzia.

Além dela, Ricardo Avi também foi premiado e recebeu R$ 12 mil. Ele é morador do bairro Dom Joaquim.

Giro da Sorte

No giro da sorte, três apostadores do município também receberam R$ 1 mil, são eles: Alexandre Marcos, morador do bairro Santa Luzia, Gabriela Pereira, moradora do bairro Cedrinho, e Jheversan Daniela da Silva Moreira, moradora do bairro Paquetá.

