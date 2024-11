VÍDEO – Deputado federal de SC se envolve em segundo acidente no ano

O deputado federal Darci de Matos (PSD-SC) se envolveu em um acidente em Rio Negrinho, no Planalto Norte, na tarde deste domingo, 3.

A assessoria do deputado confirmou a informação através do Instagram. “Devido à forte chuva, o carro rodou na pista, mas graças a Deus ele está bem. Está sendo encaminhado para o hospital com possível fratura na mão”, diz o comunicado.

Darci já havia se envolvido em um acidente em março, no Paraná. Na ocasião, ninguém se feriu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Darci de Matos (@depdarcidematos)

