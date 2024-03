Deputado catarinense se envolve em acidente de trânsito no Paraná

O deputado federal Darci de Matos, de Joinville, se envolveu num acidente de trânsito na noite desta quinta-feira, 28. O caso ocorreu na BR-277, próximo da cidade de Cascavel (PR).

Segundo publicação do parlamentar em uma rede social, um caminhão bateu num veículo Jeep Cherokee em que ele estava e, com isso, colidiu com outro veículo que estava em sua frente.

“O motorista era meu sobrinho, graças a Deus estamos bem, obrigado pelas mensagens”, informou.

Caso Marielle Franco

Nesta semana, Darci de Matos teve papel importante no caso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018.

Ele foi escolhido como relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados sobre a manutenção da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (RJ), apontado de ser um dos mandantes do crime.

Matos defendeu a manutenção da prisão de Brazão. Ele concordou com a tese do STF de que a prisão preventiva do deputado foi decretada por atos de obstrução à justiça.

