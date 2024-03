O tempo seco e ensolarado presente em Brusque nesta Sexta-feira Santa, proporcionou cenas de fervor religioso, com famílias convergindo para as igrejas da cidade em um movimento notável.

No Morro do Rosário, no Santuário de Azambuja, um expressivo número de fiéis enfrentou as sinuosas curvas em uma jornada espiritual, marcando então a ocasião com suas preces.

Não apenas neste local, mas também ei diversas outras igrejas do município, uma grande congregação de pessoas foi observada, com muitos buscando a reconciliação espiritual através da confissão.

Nossa coluna empenhou-se em capturar imagens que retratassem essa atmosfera singular desta Sexta-feira Santa, um marco significativo no calendário que precede a celebração da Páscoa.

Mais adiante, apresentamos uma galeria de fotos excepcional, oferecendo uma visão objetiva e comovente do movimento que tomou conta dos locais sagrados do município, refletindo a devoção e a união das famílias e do público em geral neste período sagrado.

Sexta-feira Santa em Brusque

Encerrando esta matéria com chave de ouro, apresentamos de forma objetiva, a atmosfera da Sexta-feira Santa em Brusque, através de uma incrível galeria de fotografias.

Acompanhe abaixo e mergulhe na intensidade e na devoção, vivenciadas então neste dia tão especial.

*Morro São José, em Guabiruba >>

*Autoria: Nany Martins

