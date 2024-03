Chuva ou sol? A edição de hoje visa analisar as condições meteorológicas previstas para Brusque e região nesta Sexta-feira Santa, data de grande significado, sobretudo para os católicos, devido à importância que possui na expressão de sua fé.

Como é de praxe, muitas celebrações estão sendo programadas, algumas delas em espaços abertos, e, portanto, dependendo de uma condição climática favorável.

Antecipadamente, com base nas indicações dos profissionais de meteorologia, o dia deve transcorrer favoravelmente para atividades externas na maior parte do período.

A ressalva fica por conta do período da tarde até a noite, quando o risco de alguma pancada de chuva muito isolada não pode ser totalmente descartada.

Para oferecer uma compreensão mais aprofundada e ampla sobre este assunto, buscamos informações junto ao especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco um boletim. Confira os detalhes a seguir.

Risco baixo de chuva

*Boletim: Climaterra >>

Para os residentes de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, que já planejaram suas atividades para esta Sexta-feira Santa, é crucial estar ciente das previsões climáticas.

Antecipamos que, o dia será predominantemente seco, com períodos de sol entre variações de nuvens.

No entanto, não podemos descartar completamente o risco de algum aguaceiro isolado e pontual, embora essa possibilidade seja baixa, sendo mais favorável, caso ocorra, a partir da tarde em direção à noite.

Destacamos que muitas áreas podem então chegar ao período noturno sem uma gota de precipitação registrada.

Contudo, é importante estar atento ao potencial de chuva mencionado anteriormente, a fim de evitar possíveis contratempos.

Quanto às temperaturas previstas, os termômetros devem manter um padrão de outono, ou seja, sem aumentos significativos de calor.

Embora algumas cidades possam registrar valores ligeiramente acima dos 30°C, a maioria deve oscilar entre 27°C e 30°C.

Fim de semana e o risco de chuva

À medida que nos aproximamos do fim de semana de Páscoa, as condições do tempo no Vale do Itajaí permanecem estáveis, sem grandes mudanças em comparação com a Sexta-feira Santa.

O sol deve ser predominante tanto no sábado quanto no domingo, com períodos intercalados de nuvens.

O potencial para ocorrência de chuva segue sendo baixo, embora não possa ser totalmente descartado. Isso requer consideração adequada.

As temperaturas durante as madrugadas continuam relativamente amenas, variando entre 17°C e 20°C, com um discreto aquecimento durante as tardes, podendo alcançar picos ligeiramente acima dos 30°C nos dois dias.

Em resumo, a previsão é favorável para atividades ao ar livre em Brusque e na região durante o fim de semana de Páscoa.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações então direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração evidencia também, os registros de chuva observados até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

