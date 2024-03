Anitta comemorou aniversário na quarta-feira, 27, em Miami, e mais de cem convidados voaram do Brasil para celebrar com a cantora. Entre os famosos, Bruna Marquezine, Bruno Rocha, David Brazil e Neymar prestigiaram a festa no badalado Gekkō, restaurante luxuoso do empresário David Grutman, amigo pessoal da cantora.

Para a celebração de 31 anos, Anitta usou um colar assinado pela designer Sâmla Fischer, de Guabiruba. À frente do Studio Erente, Sâmla desenvolveu a peça exclusiva com correntes e estrelas.

“Nunca é o artista que chega até a gente. Geralmente é a equipe de styling, as pessoas que vestem ela é que entram em contato. E não teve nenhuma exigência. Me deixaram bem livre para criar”, revela Sâmla Fischer, diretora criativa do Studio Erente.

Inspirado no último lançamento Double Team, a forma robusta do colar em prata trouxe prataria para a produção da cantora na comemoração de aniversário, e levou apenas 40min para ser confeccionado.

Sâmla Fischer conta que a peça é exclusiva, e no momento não pretende fazer novas peças. “Quem sabe depois faça para venda, mas por enquanto não. Meu objetivo foi desenvolver a peça pra ela poder usar no aniversário, não pensada por enquanto no momento na venda”.

Além de Anitta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar já vestiram peças assinadas pela joalheira de Guabiruba, que comanda o Studio Erente.