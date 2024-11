Ocupantes de carro de Brusque ficam gravemente feridos após acidente em rodovia de Itajaí

Um Ford Ka, com placas de Brusque, se envolveu em um acidente na SC-412, em Itajaí, na noite do domingo, 3. A condutora, de 34 anos, e o passageiro, 32, ficaram gravemente feridos.

O outro veículo era um Volkswagen Gol, com placas de Mafra. Ele era conduzido por um homem de 33 anos. O acidente aconteceu no bairro Espinheiros, por volta das 18h40.

Dinâmica do acidente

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que atendeu a ocorrência, o Gol transitava pela rodovia sentido Itajaí a Ilhota e o Ka pelo sentido contrário.

A PMRv informou que não foi possível identificar a causa do acidente, pois não havia testemunhas no local e os envolvidos haviam sido levados ao hospital.

O condutor do Gol sofreu lesões leves e foi conduzido a UPA de Cordeiros pelo Samu. Já a mulher foi levada ao Hospital Marieta pelo Corpo de Bombeiros com lesões graves. O passageiro do Ford Ka também foi levado ao Marieta com lesões graves.

