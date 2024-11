Detran realiza leilão com mais de 120 veículos apreendidos nesta terça-feira; saiba como participar

Um total de 123 veículos e sucatas que estavam ocupando os pátios conveniados com o Detran-SC agora terão um novo destino. Nesta terça-feira, 5, será realizado, das 9h às 19h, em Criciúma — e também de forma on-line –, o primeiro Leilão Renajud, com veículos que foram liberados de restrição judicial.

A ação é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Detran-SC e o Tribunal de Justiça, para agilizar o procedimento de retirada da restrição Judicial/Renajud, que é imposta aos veículos apreendidos relacionados a processos judiciais de competência da Justiça estadual.

O Detran-SC, por meio da Comissão Estadual de Leilão (CEL), realizou sorteio e o leiloeiro credenciado oficial para o primeiro Leilão Renajud será Álvaro Marques Teixeira. Os lances obedecerão o horário do leilão, podendo ser tanto presenciais, quanto on-line.

A modalidade presencial será realizada no Centro de Eventos Germano Rigo (rodovia Luiz Rosso, 2500 – Primeira Linha).

Dos veículos que estarão disponíveis para o primeiro leilão Renajud, 60 estão conservados e aptos a voltar a circular, e 63 são sucatas — estas só disponíveis para venda a empresas cadastradas e que trabalham diretamente com peças automotivas.

O edital descritivo contendo as especificações e as condições de participação no leilão, bem como a relação dos lotes de veículos a serem leiloados com o preço mínimo, estão disponíveis no depósito de veículo, e também, no site do Detran-SC.

Pagamento

Depois de pagas as taxas e impostos relativos ao veículo, o restante do valor será depositado em conta judicial relativa ao processo a arrecadação de valores que ficarão depositados em contas judiciais.

Um dos objetivos é proporcionar o retorno dos veículos à circulação, promovendo assim, o aperfeiçoamento do serviço público.

