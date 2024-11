Protetores de animais de Brusque pedem por mais atenção à causa e entregam lista de reivindicações à Fundema

Voluntários que atuam na causa animal em Brusque apresentaram, no final de outubro, uma lista com quatro reivindicações à Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema). O órgão é responsável pela Chefia de Bem-Estar Animal da prefeitura.

Os pedidos foram entregues pela Comissão Voluntária de Proteção Animal (CVPA) ao superintendente da Fundema, Cristiano Olinger. Uma reunião também foi realizada com Cristiano e outros representantes do poder público. O presidente da Câmara de Vereadores, Jean Dalmolin (Republicanos), marcou presença.

São pedidos dos protetores: criação de canal direto com Bem-Estar Animal para denúncias de maus-tratos; campanhas de conscientização e cadastramento de lares temporários; criação de conselho municipal de proteção animal; e adesão ao Sistema de Identificação de Controle de Animais Domésticos (Sicad).

“Antes, já havíamos realizado um trabalho e encaminhado às reivindicações a todos os candidatos a prefeito e vereadores. Deixamos os pedidos disponíveis para quem quisesse assumir o compromisso. Houve uma grande adesão”, destaca Luiz Cognacco, membro da CVPA.

