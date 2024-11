Brusque registra queda 42% do número de roubos em 2024; confira dados

De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 36 roubos em Brusque. O número representa uma queda de 42,8% em comparação aos casos de assalto ocorridos no mesmo período em 2023: 63 roubos, sendo 67 considerando o ano inteiro. Os dados foram divulgados na última sexta-feira, 1º, pelo delegado regional da Polícia Civil, Fernando De Faveri.



Os casos de roubo estão sob responsabilidade da Delegacia de Investigação Criminal (DIC). Do total registrado no ano, a DIC detalha que foram quatro roubos a comércios, todos solucionados. Já em residências, foram quatro ocorrências, das quais três foram resolvidas. Para o delegado, esses casos causam maior pânico em comparação aos demais, como os ocorridos em via pública, por exemplo.

Além disso, Fernando destaca que o último roubo dessa modalidade, em comércios ou residências, foi registrado na cidade em 25 de maio, no bairro Águas Claras. Assim, ele aponta algumas tendências.

Segundo ele, a maioria dos roubos se concentra em vítimas que andavam por vias públicas: 25 casos. Além disso, foram registrados três assaltos contra motoristas. Do total desses casos, ou seja, 28 roubos, nove ocorrências estão resolvidas, e as demais estão em investigação.

“O município vem passando por uma queda nos registros de roubo, com alta taxa de identificação de autores e sua consequente prisão, sobretudo nos crimes cometidos em residências e empresas”, analisa o delegado.

Nos casos de roubos em via pública, Fernando explica que há maior dificuldade de apuração por diversas razões. Apenas 32% dos casos foram elucidados. Ele aponta como exemplo a coleta de provas, que é mais difícil nessas situações. Ainda assim, o delegado salienta que foi registrada uma considerável queda nos números em comparação ao ano anterior, quando ocorreram 44 registros em 2023.

“É importante destacar que quatro registros de roubo se transformaram em Falsa Comunicação de Crime, fazendo com que as supostas vítimas que comunicaram à Polícia respondessem pela falsidade das informações”, conclui.

Queda dos números

Para entender a diminuição dos casos, o delegado ressalta que seria necessário realizar um estudo aprofundado na cidade. Porém, ele aponta uma hipótese: nos crimes graves, o autor é mais sensível às mudanças na probabilidade de detenção do que à severidade da pena.

“Dito mais claramente: sem alterar a pena de um crime, se mais pessoas passam a ser identificadas e presas, com resposta de todos os órgãos, a tendência é a redução desse tipo de delito”, explica.

“Ainda assim, não se pode ignorar a taxa de emprego elevada, a diminuição da desordem, a eficiência da Justiça, dentre outros fatores”, completa.

