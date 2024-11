Prefeitos eleitos enfrentam dificuldades em encontrar técnicos para preencher cargos no governo

Cargos

Prefeitos eleitos dia 6 de outubro e que já estão montando suas equipes de governo vem enfrentando um problema: se há filas de políticos interessados nos cargos, a maioria com a pior das intenções, faltam técnicos profissionais para muitos deles. O prefeito eleito de Tubarão, Estêner Sorato, é um dos que tem expressado publicamente a dificuldade.

Fortunas

Sem despertar atenção maior da mídia, na semana passada a Câmara dos Deputados derrubou projeto para taxação de grandes fortunas. De SC, só três deputados federais votaram a favor: Ana Paula Lima e Pedro Uczai, do PT, e Jorge Goetten (Republicanos-SC).

Capital do Tiro 1

Um detalhe chama a atenção na promulgação, pelo Congresso Nacional, anteontem, de lei federal conferindo a Jaraguá do Sul o título de “Capital Nacional dos Atiradores”. O projeto, de autoria do ex-deputado federal Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC), aprovado na Câmara e Senado, foi enviado a Lula para sanção em outubro passado e ele deixou passar o prazo legal de 15 dias, não se sabe se deliberadamente ou não. Assim retornou ao Congresso, onde foi promulgado. É provável que o presidente ainda não tenha sido informado corretamente da diferença enorme que há entre tiro esportivo e tiro de arma de fogo.

Capital do Tiro 2

O título se dá porque o município tem tradição da prática do tiro esportivo, influenciada pela chegada de imigrantes alemães na segunda metade do século 19. Jaraguá do Sul é sede da Schützenfest, ou Festa do Tiro, feita anualmente em novembro.

Acompanhamento

Os deputados estaduais catarinenses Ivan Naatz e Ana Campagnolo, ambos do PL, foram convidados e acompanharam, ontem, a eletrizante eleição norte-americana que, ao contrário das do Brasil, que são eletrônicas e sempre detonadas pelos bolsonaristas radicais, como são os dois, lá é ainda acontece com cédulas em papel.

“Fátima de Tubarão”

A propósito da decisão do ministro “supremo” Alexandre de Moraes de ordenar que Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como “Fátima de Tubarão”, comece a cumprir a pena de 17 anos de prisão por participar dos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, foram publicados ontem pequenos trechos de depoimentos dela. Num admite que, ao contrário do que se propagou, o que ela mesmo fez no banheiro do “supremo” foi aliviar-se do número dois “no vaso do Xandão”. E nada mais. Aliás, da vontade rir ler os “crimes” imputados a idosa tubaronense.

Déficit

Na apresentação, ontem, do Atlas do Serviço Público de SC, elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), um dado chamou a atenção: SC foi o único Estado do Sul do país onde o número de trabalhadores do serviço público cresceu menos que a população entre 2012 e 2022. Enquanto a população aumentou 19,6%, o número de servidores cresceu apenas 9,6%.

Conciliação

Começou segunda-feira e segue até esta sexta-feira a Semana Nacional da Conciliação. Todas as comarcas do TJ-SC participam. Quase 12 mil audiências estão agendadas. São ações judiciais com possibilidade de as partes chegarem a um acordo pelo diálogo mediado. Centenas de servidores e voluntários atuarão como conciliadores, reunindo de maneira virtual ou presencial os envolvidos no processo.

SC e Musk 1

No último final de semana, a nave Starship, da SpaceX, fez história ao dar ré e “estacionar” em sua torre de lançamento, nos Estados Unidos. Um feito inédito, essencial para tornar viagens espaciais mais eficientes e baratas. O deputado federal Jorge Goetten (Republicanos-SC) diz que SC tem uma forte ligação com essa história. Em 2000, Elon Musk esteve em Florianópolis com seu amigo Peter Diamandis. Foi aqui que começaram as conversas que levaram à criação da SpaceX. Três anos depois, a empresa nasceu com o objetivo de reduzir custos e transformar a indústria espacial.

SC e Musk 2

Essa conexão ficou ainda mais forte no ano passado. A multinacional catarienense Weg, maior fabricante de motores elétricos do mundo, foi escolhida pela SpaceX para fornecer os motores usados na produção de oxigênio, produto essencial para o funcionamento dos foguetes. SC não só fez parte do início dessa história, como também está ajudando a construir o futuro da exploração espacial.