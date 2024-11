Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre nesta quarta-feira, 6, devem se manter atentos às condições climáticas esperadas.

Após um início de novembro marcado por dias úmidos, a previsão aponta para a continuidade de um quadro de instabilidade, diante da possibilidade de chuva a qualquer momento.

Apesar de breves melhorias à vista, o padrão meteorológico não deve se firmar totalmente sobre as cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

No entanto, uma mudança está a caminho. A chegada de uma frente fria entre a quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8, sinaliza um fim de semana com mais sol e condições favoráveis às práticas externas.

A síntese acima foi elaborada pelo meteorologista Leandro Puchalski, que traz mais detalhes sobre essa transição climática a caminho, os quais podem ser conferidos na íntegra, logo após a foto.

Brusque na quarta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Vamos iniciar este boletim com uma análise das condições climáticas previstas para Brusque e região nesta quarta-feira.

Aqueles que têm planos de atividades ao ar livre devem permanecer atentos, pois o risco de chuva ainda persiste, acompanhando a tendência úmida que tem caracterizado os primeiros dias de novembro.

Contudo, isso não implica em um cenário de umidade constante, uma vez que momentos de melhoria fazem parte da previsão.

O sol pode até surgir por breves períodos, mas, de maneira geral, o padrão climático não deverá se firmar totalmente.

As temperaturas máximas podem ultrapassar os 27°C à tarde, embora essa variação dependa da quantidade de nuvens, que influenciará as aberturas solares.

Brusque na sequência da semana

À medida que avançamos nas projeções para o restante da semana, os modelos meteorológicos indicam a chegada de uma frente fria sobre a região de Brusque entre quinta e sexta-feira.

Esse sistema pode trazer, até mesmo, a possibilidade de trovoadas às cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, resultando em pancadas de chuva mais intensas.

Entretanto, é importante destacar que, na retaguarda desse sistema, um ar mais ameno deverá ingressar na região, propiciando madrugadas abaixo de 15 a 16°C para o fim de semana.

Tanto o sábado quanto o domingo prometem mais aberturas de sol, favorecendo as atividades externas em Brusque e seus arredores.

Essa transição climática deve começar a se consolidar na sexta-feira, que ainda pode iniciar diante de alguma umidade, mas com melhorias notáveis ao longo do dia.

Monitoramento

Estas são as informações mais recentes que temos, então baseadas nas atualizações dos modelos meteorológicos.

É sempre importante lembrar que esses simuladores estão sujeitos a alterações à medida que novas informações são incorporadas.

Seguiremos, pois, monitorando as condições e atualizando conforme necessário.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição desta quarta-feira, focamos novamente nas informações sobre o clima.

Agora, vamos destacar o monitoramento então realizado durante a madrugada por toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondendo a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados em cada local descrito em anexo, no período compreendido entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme ilustrado em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, não perca a oportunidade de se encantar com as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem é um testemunho vívido da beleza que o amanhecer desta quarta-feira trouxe, capturando a essência única de cada lugar mencionado nas legendas.

Permita-se ser inspirado por essas cenas tocantes e deixe-se levar pela alegria que elas transmitem. Desfrute dessas imagens que falam ao coração.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

