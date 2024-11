Dois veículos colidem em cruzamento no Centro de Brusque e atingem academia

Dois veículos, uma Saveiro e um Fiat Uno, colidiram em um cruzamento no Centro de Brusque na manhã deste domingo, 9, por volta de 9h45.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu no cruzamento entre as avenidas Lauro Müller e Getúlio Vargas.

Os carros derrubaram uma placa de sinalização, atingiram um poste de semáforo e quebraram o vidro de uma academia, que foi recentemente aberta. A Polícia Militar esteve no local.

