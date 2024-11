Neste sábado, 9, de tempo seco em Brusque, a cidade se transforma em um verdadeiro palco de atrações, proporcionando uma gama de atividades para moradores e visitantes.

Com diversos eventos então espalhados pelo município, o público tem à disposição momentos de lazer, cultura e aprendizado.

Entre os destaques deste fim de semana estão a feira livre Schlösser, o Mercado de Pulgas e o Sábado Fácil, que trazem consigo uma rica programação de entretenimento e serviços, cada um com suas particularidades.

Brusque e a feira livre

Na encantadora Villa Schlösser, das 9h às 17h, ocorre a feira livre, um espaço que combina artesanato, alimentação e produtos regionais, além de ações dedicadas aos pets.

Com entrada gratuita, o evento permite aos visitantes uma experiência diversificada e promove o talento dos produtores locais, criando uma atmosfera acolhedora e familiar.

A feira também pode ser acompanhada pelas redes sociais, através do perfil @feiralivreschlosser.

Brusque e o Mercado de Pulgas

Já o Mercado de Pulgas de Brusque, em sua 22ª edição, atrai curiosos e entusiastas de todas as idades ao pavilhão da Fenarreco.

Realizado nos dias 8, 9 e 10 de novembro, o evento reúne cerca de 170 expositores, proporcionando uma viagem nostálgica com carros antigos, artesanatos e música ao vivo.

O ingresso, pois, é solidário, com a doação de um quilo de alimento ou item de higiene.

A programação se estende até 21h30 no sábado e, no domingo, encerra às 18h. Para maior comodidade dos visitantes, o estacionamento é gratuito.

Brusque e o Sábado Fácil

O Sábado Fácil, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL), também é um grande atrativo neste fim de semana, na Praça Barão de Schneeburg.

Começando às 9h, o evento oferece uma ampla variedade de serviços gratuitos à comunidade, como orientações de saúde, teste de acuidade visual, saúde bucal e até manutenção de óculos.

As crianças também têm diversão garantida com brinquedos, pintura facial e um trenzinho.

Em paralelo, acontece a 1ª Feira do Empreendedor, onde projetos de empreendedorismo infantil são então apresentados, reforçando a importância da educação financeira desde cedo.

As lojas locais, em horário estendido até 17h, complementam o evento, proporcionando um sábado de compras e diversão para toda a família.

Esses três eventos, que se destacam entre várias outras atrações acontecendo em Brusque neste fim de semana, celebram a cultura, a união e o desenvolvimento da comunidade.

Para fechar com chave de ouro, uma galeria de fotos dos momentos especiais de cada evento estará disponível logo após os anúncios, imortalizando o encanto e a energia que tomam conta da cidade.

Brusque em fotos

Feira livre

Sábado Fácil

Mercado de Pulgas

