Três jovens ficaram gravemente feridos após um carro bater em um poste na SC-110, em Petrolândia, no Alto Vale. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 8.

Segundo o 15º Batalhão de Bombeiros Militar, o acidente de trânsito foi registrado na localidade de Rio Antinha, por volta das 23h15. Os três jovens estavam em um Pálio, que tinha mais dois ocupantes. O carro teria rodado na pista e colidido lateralmente com um poste.

O condutor, de 18 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encontrado sem cinto de segurança sobre o carona, inconsciente e instável na cena, com suspeita de traumatismo craniano grave e hemorragia interna. O motorista foi retirado pela porta do carona, imobilizado e conduzido às pressas ao pronto-socorro do Hospital Bom Jesus, em Ituporanga.

Dois jovens estavam no banco de trás do veículo, encarcerados pelos pés e presos pelas estruturas dos bancos. Após a remoção das portas, colunas e ganho de espaço no interior do veículo, os bombeiros realizaram o desencarceramento.

Um dos jovens, de 17 anos, teve fratura na perna esquerda e estava com suspeita de hemorragia interna. O outro jovem, de 18 anos, estava com suspeita de fratura no tornozelo direito, pé esquerdo, hemorragia interna e traumatismo craniano.

Ambos estavam conscientes na cena. Após a retirada e imobilização, foram conduzidos pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro.

A equipe do Samu atendeu duas pessoas que já estavam fora do veículo e as conduziu ao pronto-socorro. A Polícia Militar também esteve no local em apoio.

