Após cinco anos sem acontecer, Rodeio Crioulo volta a reunir apaixonados pelo laço em Brusque

A 36ª edição do Rodeio Crioulo Nacional de Brusque acontece neste fim de semana, até 10 de novembro, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Laço do Bom Vaqueiro. Após cinco anos sem acontecer, o tradicional rodeio é retomado e reúne apaixonados pelo laço de outras cidades e estados em Brusque.

O presidente do CTG Laço do Bom Vaqueiro, Roberto Prudêncio, avalia positivamente o evento. Além do rodeio, foi inaugurado o parque do CTG e a cancha de laço. O presidente da entidade afirma que o evento vem recebendo elogios e que superou as expectativas.

“O último rodeio havia sido realizado em 2018. Além do rodeio, podemos dizer que o CTG Laço do Bom Vaqueiro tem a própria sede. Inauguramos o parque do CTG e a cancha de laço. Fizemos este fim de semana festivo depois de muitos anos sem rodeios, que foi acompanhado pela inauguração da cancha e do parque”, destaca.

Ao todo, são 35 acampamentos montados. A estrutura fica em frente ao espaço em que é realizada a Fenajeep, na rua Abraão de Souza e Silva, bairro Bateas. A organização afirma que há pessoas do Rio Grande do Sul e Paraná que vieram a Brusque prestigiar o evento.

O local conta também com praça de alimentação, parque de diversão e lojas, além dos acampamentos e toda estrutura para as pessoas que optaram por dormir na sede do CTG durante os dias de evento. Prudêncio projeta ainda mais melhorias para os próximos anos.

“O que nós escutamos são elogios. As pessoas lembram que não havia nada neste espaço há dois meses. Realmente, não havia. Hoje, elas voltam e veem toda uma estrutura montada, com palco, lonas… São 3 mil metros de tendas, têm selaria, comércio… As ruas e os acampamentos estão todos projetados”.

Havia uma preocupação quanto à drenagem do complexo do CTG. No entanto, o sistema funcionou bem em resposta às chuvas que atingiram Brusque e região no começo da semana. A cancha de laço também conta com estrutura de arquibancada, para que os visitantes possam acompanhar o rodeio.

Inauguração da cancha de laço

A inauguração da cancha de laço aconteceu na quinta-feira, 7, data de abertura do rodeio, e contou com a presença de autoridades. Participaram do evento o prefeito André Vechi (PL), o deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC) e vereadores em mandato e eleitos de Brusque.

