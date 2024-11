Gilson Haskel, o homem acusado de matar sua esposa, Edinéia Telles, moradora de Presidente Getúlio, e seus filhos de 2 e 4 anos, foi encontrado morto em sua cela na Unidade de Segurança Máxima de São Cristóvão do Sul. De acordo com informações de sua defesa, ele cometeu suicídio neste sábado, às 6h20, usando uma camiseta.

“A defesa recebeu na manhã deste sábado a notícia de que Gilson Haskel cometeu suicídio dentro de sua cela na Unidade de Segurança Máxima em São Cristóvão do Sul”, informaram, por nota, os advogados Rodolfo Warmeling, Letícia Bilk e Kamila Knaul.

O crime

Em investigações sobre o desaparecimento de Edinéia Telles, moradora de Presidente Getúlio, e seus dois filhos, a Polícia Civil encontrou um carro com características idênticas ao de Gilson no meio do mato, no dia 29 de agosto. O automóvel foi encontrado queimado, e os corpos estavam carbonizados na região do Caminho do Meio, em Ibirama.

Edinéia estava desaparecida desde 27 de agosto. Familiares chegaram a divulgar o desaparecimento e alguns contatos para quem tivesse informações. Ela não apareceu no trabalho, e seus dois filhos, dois meninos, não foram para a creche.

O suspeito foi encontrado e preso no Paraná, inicialmente com o carro que pertencia a seu irmão.

