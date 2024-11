Corrida de Aventura dos bombeiros diverte amigos e famílias em Brusque

A manhã deste sábado, 9, foi de desafios e diversão para os participantes da Corrida de Aventura dos Bombeiros de Brusque, realizada na pista do Tatu Trail, na rua Poço Fundo, em Brusque.

O trajeto teve cerca de 3 km, com trechos de subida e descida e 13 obstáculos. Esta foi a segunda edição do evento, organizada pela Associação do Corpo de Bombeiros Comunitários de Brusque. A Unifebe, apoiadora da corrida, esteve no local oferecendo suporte, inclusive medição de pressão arterial e glicemia.

A prova era feita em duplas e não tinha o caráter competitivo tradicional. O objetivo era a dupla superar cada obstáculo e finalizar percurso, com trabalho em equipe. O evento era dividido em duplas de adultos e duplas de adultos com crianças e adolescentes dos 8 aos 15 anos, permitindo pais e filhos correrem lado a lado. Todos que completaram a prova receberam medalhas de participação.

Juliano Amorim tem a corrida de rua como uma de suas principais atividades físicas. Nas corridas de aventura, esta foi sua estreia. “Foi uma prova bem legal, com vários obstáculos diferentes, com coisas relacionadas aos bombeiros. Até carregar manequim na maca, tudo… Uma prova bem cansativa, mas com bastante gente ajudando, ponto para tomar água.”

Juliano Nilzen começou a correr há pouco tempo, e também fez sua primeira prova de aventura. “Foi bem inspirador. O que vale nessa prova é o espírito de equipe. Poder ter uma pessoa junto e ter essa experiência, vencer os desafios em dupla. Valeu a pena.”

“Meu obstáculo preferido foi este último, com os buracos. São cinco fossos, o primeiro tem água dentro, e a lama causa a dificuldade. Você tem que escalar da maneira que pode e não pode se esquecer do parceiro”, completa.

Kátia Estevão é técnica em segurança do trabalho e bombeira comunitária em Guabiruba. Ela e sua amiga, Jociara Poli, praticam crossfit e quiseram participar pela primeira vez do evento. “Foi sensacional. Adrenalina, força, não deixar o amigo pra trás. Todos os obstáculos foram ótimos.”

Confira outras fotos

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: