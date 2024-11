FOTOS – Macaquinho do Zoobotânico completa 31 anos com direito a bolo e presentes

Alemão, um dos animais mais antigos do Parque Zoobotânico, celebrou aniversário com direito a bolo e presentes Nesta sexta-feira, 8, o macaco híbrido Rhesus Japonês, apelidado de Alemão, recebeu uma festa de aniversário em comemoração aos seus 31 anos.

O macaco foi transferido do zoo de Brasília e está no Zoobotânico desde 1999, completando, em 2024, 28 anos fazendo parte da família do zoo em Brusque.

1 de 3

“Ele é um dos animais mais velhos do parque. Nós também temos outro macaco, que é o macaco-aranha, o Chicão, mas o Alemão é o mais velho, por isso decidimos fazer um bolo para ele como forma de enriquecimento ambiental e de comemorar a data dele”, comentou a veterinária Milene Zapala.

“Dessa forma mostramos que existe qualidade de vida dentro do parque, que toda equipe técnica, todos os tratadores, estão envolvidos em conseguir oferecer toda a qualidade para esses animais” finalizou Milene.

