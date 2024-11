Após acidente no bairro Limeira, motociclista morre no Hospital Azambuja

Morreu no Hospital Azambuja em Brusque na noite desta sexta-feira, 8, Gleison Ribeiro. Ele havia sofrido um grave acidente no fim da tarde do mesmo dia, no bairro Limeira, ao colidir com sua moto em um automóvel.

Gleison chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros e também pelos profissionais do helicóptero Arcanjo-03, que trabalhou na ocorrência. Segundo o relatório dos bombeiros, ele foi encontrado deitado e já politraumatizado, recebeu primeiros socorros e medicação por via aérea e foi encaminhado com vida ao Hospital Azambuja.

Porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a noite. Gleison era operador de máquina têxtil e tinha 24 anos.

