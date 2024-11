Os moradores de Brusque e região, ansiosos para retomar suas atividades externas, que ficaram prejudicadas nos primeiros dias de novembro devido à umidade constante, começam a receber notícias mais animadoras por parte da previsão do tempo.

O sol, que começou a dar as caras já na sexta-feira, 8, promete então consolidar-se neste sábado, 9, e domingo, 10.

A expectativa indica um cenário predominantemente seco, ideal para atividades ao ar livre, com chances mínimas ou inexistentes de chuva.

Para detalhar este novo panorama climático, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que traz uma análise completa e esclarecedora sobre o que esperar.

O tempo no fim de semana

*Boletim: Piter Scheuer >>

Este boletim traz boas notícias para os moradores de Brusque e região, que desejam, pois, aproveitar o fim de semana ao ar livre.

As últimas atualizações meteorológicas indicam que tanto o sábado quanto domingo devem proporcionar condições favoráveis para atividades externas, com a presença predominante do sol em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Embora variações de nuvens estejam previstas, o risco de chuva é muito baixo, limitando-se, possivelmente, a uma garoa isolada durante a noite, que ainda assim pode nem se concretizar.

O tempo e as temperaturas

Em relação às temperaturas, não há previsão de aquecimento significativo. As máximas devem permanecer abaixo dos 30°C durante as tardes, enquanto as noites seguem com clima bem ameno para esta época do ano.

A madrugada deste sábado, inclusive, já registrou temperaturas mais baixas, e o amanhecer de domingo deve repetir esse padrão, com mínimas abaixo de 15°C em várias cidades da região.

Monitoramento

Este panorama considera as projeções mais recentes, mas vale lembrar que as previsões podem, então, sofrer ajustes conforme novas informações meteorológicas se tornam disponíveis.

Seguimos, pois, monitorando as condições para manter você informado.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região de Brusque, então observado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo, apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local descrito em vermelho.

A apuração também confirma a ausência de chuva entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, como indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Encerrando o artigo, convidamos você a se emocionar com as belas fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem é um presente, capturando a alma do amanhecer deste sábado em cada local mencionado nas legendas.

Permita-se sentir a inspiração que transborda de cada detalhe e se deixe envolver por essas paisagens únicas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 17

