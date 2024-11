Brusque amanheceu nesta quinta-feira, 7, mantendo a tendência climática dos primeiros dias de novembro, ou seja, diante de um cenário marcado pela continuidade das chuvas.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Desde o início do mês, a cidade já registrou praticamente a média pluviométrica esperada para os 30 dias, revelando a constância das precipitações ao longo dos últimos dias.

Apesar disso, a boa distribuição dessas chuvas, ao longo da semana, evitou transtornos maiores.

Os impactos então se limitaram a incômodos pontuais para atividades ao ar livre, além de dificultarem a secagem de roupas, tornando-se um desafio extra para as donas de casa.

Causas das chuvas em novembro

Este início chuvoso de novembro em Brusque ocorre devido à influência de dois sistemas meteorológicos predominantes.

Em alguns dias, a umidade vinda do oceano trouxe precipitações constantes, enquanto a entrada de frentes frias colaborou para aumentar ainda mais os volumes de chuvas.

Com a umidade elevada, as temperaturas têm se mantido moderadas, não apresentando calor intenso.

Nos primeiros dias do mês, muitos moradores ainda não veem os picos dos termômetros como um grande desafio, já que a sensação de abafamento vem se estabelecendo abaixo dos 30°C.

Chuvas em números

A seguir, confira os volumes de chuvas registrados nos primeiros sete dias de novembro, tanto em Brusque quanto em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Na maioria dos locais da região, a tendência é semelhante à de Brusque, embora os acumulados sejam bem menores em direção ao Alto Vale, conforme demonstrado na tabela exposta na sequência.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Previsão após anúncios

O Blog do Ciro Groh deseja agradecer aos parceiros comerciais que tornaram esta matéria possível.

Conheça cada um deles nos banners abaixo e clique para então explorar os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Guabiruba então revela raridade botânica: vitórias-régias florescem em plena área urbana

2. Pico da Tijuca: montanhistas de Brusque então alcançam o cume carioca

Chuvas devem cessar

Este cenário climático adverso está abrindo espaço para boas notícias aos moradores de Brusque e região, que aguardam ansiosamente a oportunidade de retomar suas atividades externas.

Isso porque, a partir do próximo fim de semana, as chuvas devem diminuir, especialmente em frequência.

Segundo o meteorologista Leandro Puschalski, a sexta-feira, 8, já trará uma melhora gradual, com a volta mais consistente do sol.

Essa tendência deve seguir no sábado, 9, e no domingo, 10, dias em que o risco de chuva será muito baixo. Portanto, mudanças à vista no quadro meteorológico.

Ainda segundo Puschalski, o grande destaque, então, remete aos termômetros.

Madrugadas mais amenas estão a caminho do Vale do Itajaí-Mirim, com temperaturas mínimas podendo se aproximar dos 10°C em cidades de maior altitude.

Em Brusque e arredores, os índices mínimos devem variar entre 14°C e 17°C ao amanhecer, válidas para o fim de semana.

Quinta-feira em fotos

Para encerrar, apresentamos, de forma objetiva, o clima observado nesta quinta-feira em Brusque.

Acompanhe as imagens capturadas ao longo do dia, que ilustram o cenário meteorológico da cidade.

**Créditos: Ciro Groh/O Município >>

• Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK