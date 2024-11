O jornal O Município finalizou, em 30 de outubro, o projeto Colecionável do Bruscão, com a publicação das duas últimas figurinhas: o lateral colombiano Jhan Torres e o mascote do Brusque Futebol Clube, o Marreco. Desde 12 de junho, foram publicadas 42 figurinhas nas edições de quarta-feira.

O colecionável foi impresso em papel offset (semelhante ao papel-jornal, mas branco). As figurinhas para recortar e colar foram disponibilizadas em papel-jornal, nas edições impressas.

O diretor de Jornalismo e Operações do Grupo O Município, Andrei Paloschi, destaca o saldo positivo da iniciativa.

“Agradecemos ao Brusque Futebol Clube e aos atletas, que aprovaram a ideia e concordaram em participar desta iniciativa. Recebemos fotos e vídeos das coleções de diversas pessoas. Muitos colecionadores entraram em contato pedindo por figurinhas de edições a que acabaram não tendo acesso. Até no estádio Augusto Bauer vimos crianças com as figurinhas. Foi uma novidade gratificante.”

A repercussão do Colecionável do Bruscão gerou uma ideia semelhante para o Natal. O jornal O Município publica nesta terça-feira, 12, o Colecionável Natal em Guabiruba, projeto semelhante a um álbum de figurinhas, com ilustrações de personagens folclóricos da cultura local. A ação faz parte da programação de 70 anos do jornal O Município, celebrados em 26 de junho.

O Colecionável do Bruscão, assim como a cobertura do clube no Campeonato Brasileiro Série B, tem patrocínio de Fiat Trevisul, Unifebe, Paddock Pneus e Vicente Só. A ilustração do Marreco para a figurinha especial, número 42, é de Ed Carlos Santana.

Faltaram figurinhas para mim. O que fazer?

Para adquirir as figurinhas que ficaram faltando na sua coleção, envie mensagem informando os números de cada figurinha para o WhatsApp (47) 9-9161-7670 ou ligue para (47) 3351-1980, em horário comercial.

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: