VÍDEO – Homem invade casa, come, bebe e furta objetos durante o dia em Brusque

Uma mulher teve a casa furtada à luz do dia nesta quarta-feira, 6, no bairro Águas Claras, em Brusque. Ela retornou do trabalho para almoçar às 11h30 e deixou a porta aberta. Pouco depois, um homem entrou na casa e ficou escondido até ela sair da residência. Quando a moradora deixou o local, ele furtou objetos.

Uma câmera de segurança interna flagrou o crime. A mulher, de 28 anos, registrou um boletim de ocorrência. De acordo com relato dela, o homem permaneceu na casa por 40 minutos e chegou a comer, beber e até trocar de roupa. Imagens mostram o homem comendo um sanduíche.

Notebook, mochila, perfumes e outros itens foram furtados. Além disso, ele levou cartões bancários da moradora e chegou a fazer compras. Uma das compras foi realizada em um supermercado do bairro Águas Claras, por aproximação, sem necessidade de digitar senha.

Assista ao vídeo:

