Cantores de Brusque irão realizar show gratuito no Instituto Aldo Krieger neste sábado

Andrei Freitas e Vini Lake irão realizar um show acústico no Instituto Aldo Krieger, em Brusque, neste sábado, 9, às 19h. Recentemente os artistas venceram o “Festival da Canção”, Andrei com a música “será que eu posso te buscar?” e Vini com “Me leva”. As duas músicas farão parte do repertório dos artistas.

Para obter os ingressos, clique aqui. O evento conta com uma apresentação de 90 min, dividido entre os repertórios individuais de cada artista além de uma apresentação conjunta da dupla, com o projeto “A Rua de Baixo”, mesclando seus repertórios e colaborações, em um formato intimista e descontraído, reunindo sentimentalismo, amor nostálgico e autodescoberta nas composições.

