Esta quinta-feira, 7, promete mais um dia de tempo instável em Brusque e região, sob risco de precipitações ocorrendo a qualquer momento, potencializadas pela chegada de uma nova frente fria.

Esse sistema atmosférico, pois, também sinaliza provocar trovoadas e, em alguns pontos, pancadas de chuva mais intensas.

No entanto, este padrão meteorológico adverso tende a se dissipar gradualmente, abrindo caminho para uma mudança no clima em todo o Vale do Itajaí-Mirim, à medida que o fim de semana se aproxima.

Diante da expectativa de condições mais estáveis, as atividades ao ar livre, então, tendem a ganhar um novo fôlego nos próximos dias.

Para garantir a precisão das informações, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou um boletim completo e esclarecedor sobre o cenário esperado.

Confira a nota emitida pelo especialista logo após a imagem, com todos os detalhes dessa tendência, que promete afetar o cotidiano de Brusque e região.

Quinta-feira sob frente fria

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos começar este boletim antecipando aos moradores de Brusque e região, especialmente aqueles que planejam atividades externas, que o risco de chuva estará presente nesta quinta-feira ao longo do dia.

Os simuladores meteorológicos, inclusive, indicam a chegada de uma frente fria ao Vale do Itajaí-Mirim, podendo gerar até mesmo trovoadas, sem descartar a possibilidade de precipitações de forte intensidade.

Vale destacar que não estamos falando de chuvas constantes.

De modo geral, o dia seguirá sob a cobertura de nuvens, com algumas brechas de melhoria, e caso o sol apareça, será por períodos curtos.

Assim, as temperaturas devem se manter em torno dos 25°C, com pequenas variações para cima ou para baixo, mas sem grandes oscilações ao longo do dia.

Frente fria se afasta

À medida que o fim de semana se aproxima, os modelos meteorológicos apontam o afastamento da frente fria e, na retaguarda deste sistema, uma maior estabilidade no tempo.

Embora a sexta-feira ainda possa apresentar alguma umidade, o padrão climático começará a se firmar gradualmente ao longo do dia.

Isso então sinaliza condições mais favoráveis para as práticas externas, tanto no sábado quanto no domingo, com chances bem menores de chuva.

O sol, por sua vez, começará a aparecer por períodos prolongados, proporcionando mais horas sob sua ação.

Frente fria traz madrugadas amenas

As madrugadas tendem a ser mais amenas no fim de semana, com temperaturas noturnas podendo ficar abaixo dos 16°C a 17°C em várias cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Já durante as tardes, o sol tende a predominar, embora sem gerar um aquecimento significativo, diante de temperaturas não ultrapassando os 27°C a 28°C.

Monitoramento

Essas são as informações mais recentes, com base nas atualizações dos simuladores meteorológicos.

Vale lembrar que os modelos podem passar por ajustes à medida que novas informações forem sendo incorporadas.

Continuaremos, pois, monitorando a evolução das condições climáticas.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Seguindo com a matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira, com dados fornecidos pela rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, com os destacados em vermelho.

Nos campos em azul são apresentados os volumes de chuva, registrados o período de meia-noite e as primeiras horas do dia.

Fotos dos leitores

Por fim, convidamos você a mergulhar nas belas imagens então enviadas por nossos leitores, que eternizaram o encanto do amanhecer desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

Assim, cada fotografia carrega a essência e a magia de um novo dia, revelando detalhes que só os olhos atentos dos moradores locais poderiam captar.

Deixe-se envolver por essas paisagens inspiradoras e emocione-se com a simplicidade e a beleza de cada registro.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 11

