Carreta fica atravessada na pista e bloqueia trecho da BR-101, em Governador Celso Ramos

O quilômetro 175 da BR-101, em Governador Celso Ramos, sentido Curitiba, está com sete quilômetros de fila na manhã desta quinta-feira, 7. A causa é uma carreta que ficou atravessada na pista.

A Arteris Litoral Sul atua no local do acidente e atualizou as informações às 8h10. De acordo com a concessionária, o trecho foi totalmente bloqueado para a remoção da carreta. Não há previsão de liberação.

