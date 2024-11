VÍDEO – Câmera flagra furto de motocicleta no bairro Águas Claras, em Brusque

Uma câmera de segurança flagrou o furto de uma motocicleta no bairro Águas Claras, em Brusque, na noite da quarta-feira, 6. O crime aconteceu na rua Santa Cruz, por volta das 9h.

O leitor Eduardo Melem enviou as imagens com exclusividade ao jornal O Município. De acordo com ele, a motocicleta, uma CG Titan 150, é do tio da esposa dele, que veio do Pará e está morando em SC há menos de um ano. “Ele trouxe até o cachorro na moto”, diz.

Eduardo explica que o prédio que o homem mora não possui garagem, então ele deixa a motocicleta na rua. Pelas imagens, é possível ver que um homem entra no edifício e, pouco tempo depois, o criminoso sobe na moto.

Eduardo diz que ele não conseguiu dar partida na moto e a empurrou até o início da rua. Um boletim de ocorrência foi feito na delegacia ainda na quarta.

Crédito: Especial O Município

