Duas pessoas ficam feridas após colisão entre bicicleta e moto no Rio Branco, em Brusque

Um jovem de 19 anos e uma mulher, de 46, ficaram feridos após um acidente entre uma motocicleta e uma moto na noite desta quarta-feira, 6, no Rio Branco, em Brusque.

A colisão aconteceu por volta de 19h45 na rua Francisca Haag. O ciclista foi atendido pelo Samu. Não há detalhes sobre o seu estado de saúde.

Já a mulher, foi socorrida pelos bombeiros. Ela sofreu uma fratura exposta no braço direita, sofreu perda considerável de sangue e ainda apresentava escoriações no rosto e braço esquerdo. Ela foi conduzida até a emergência do Hospital Azambuja acompanhada da mãe.

