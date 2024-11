Projeto de deputado de SC proíbe celebração do Halloween em escolas públicas de SC

Proibição

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa projeto do deputado Marcos da Rosa (União), que proíbe a celebração do Halloween (Dia das Bruxas) nas escolas públicas de SC. O legislador diz que sua proposta visa “resguardar a integridade cultural, ética e moral dos estudantes e preservar os valores educacionais e familiares do Estado”. Bobagem.

Impunidade

Um homem de 27 anos foi preso em Xanxerê por tentativa de homicídio, por dirigir sob efeito de álcool ou drogas, e outros crimes, após usar o carro para tentar esmagar uma criança e um adolescente contra uma parede. As vítimas sobreviveram, mas tiveram sérias fraturas. O homem possui ficha corrida com 18 ocorrências por crimes como homicídio simples, dano e ameaça contra mulher. E estava solto. Culpa do Judiciário? Não, culpa da leniência do Congresso Nacional que tem a prerrogativa de fazer leis mais duras para criminosos, e não o faz.

Competitividade

Promover bem-estar social por meio de um conjunto de ações, instituições e políticas. É esta a definição de competitividade segundo o Centro de Liderança Pública (CLP), entidade que avalia a qualidade de vida de uma população por meio de indicadores e que promove o Ranking de Competitividade dos Municípios. No quinto ano consecutivo em que é divulgado, está lá Florianópolis, em primeiro lugar dentre 404 municípios avaliados com mais de 80 mil habitantes.

Faíscas

Quando foi preso por determinação do TJ-SC, suspeito de envolvimento com funerárias, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, gravou um vídeo dizendo que o governador estaria por trás da detenção. Jorginho Mello não perdoou a acusação. Apesar disso, Salvaro tentou um encontro com ele esta semana, em vão. Caciques do PSD, legenda de Salvaro, tentam prevenir algo pior que “diferenças”, beirando o pessoal, agora.

Crimes de trânsito

SC tem 28 casos por dia na Justiça de crimes de trânsito, ante 480 em todo país, conforme levantamento inédito compreendendo o período de janeiro e agosto deste ano. Aqui foram 6.781 novos casos. Os crimes mais comuns são homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa, omissão de socorro, fuga do local de acidente, conduzir veículo automotor sob influência de álcool ou substância psicoativa, racha e dirigir sem permissão ou habilitação.

Candidato

Na festa pela vitória que o PSD de SC promoveu anteontem em Florianópolis, não faltaram retumbantes discursos de prefeitos eleitos pedindo apoio para que João Rodrigues seja o governador em 2026. Os pessedistas estão em festa pelas vitórias em São José, Criciúma, Camboriú e Balneário Camboriú, entre outras cidades.

Suspeita

O Ministério da Saúde ainda não explicou qual motivo que o levou a trocar a simpática gotinha contra a poliomielite pela vacina injetável, que é muito mais cara, por exigir seringas e agulhas descartáveis, dentre outros materiais. A gotinha é adotada há 35 anos e, de repente, não serve mais? Hum….

Viva o Samu! 1

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) está completando 19 anos salvando vidas em SC. Fundado em 5 de novembro de 2005, teve início com a instalação da primeira Central de Regulação de Urgência em Chapecó. Atualmente ele oferece cobertura em 100% do território catarinense através do telefone 192. Tem 27 Unidades de Suporte Avançado (USAs) e 99 Unidades de Suporte Básico (USBs). Em 2023 foram implantadas três motolâncias, e neste ano mais duas.

Viva o Samu! 2

Em 2022, o SAMU iniciou o projeto Sangue Total em SC, pioneiro no Brasil, que opera nas aeronaves Arcanjo 01, em Florianópolis e o Arcanjo 03, em Blumenau. O projeto disponibiliza sangue para transfusão em caso de choque hemorrágico grave no momento do atendimento ao paciente. SC é o quarto lugar no mundo a oferecer esse serviço, ao lado de países como Estados Unidos, Noruega e Israel, o que torna o Estado uma referência nacional e internacional.

Patético

Profissionais de mídia plantados em veículos de comunicação se prestam a publicar informações que beiram o ridículo pela bajulação ostensiva a figuras do governo. Um deles destacou que a atual primeira-dama, Janja, utiliza rituais de candomblé para conter a alta cotação do dólar frente ao real. Disse mais: que a estratégia deu certo no mês de julho. A vitória de Donald Trump fez a cotação da nossa moeda romper a barreira dos R$ 6, ontem o que, segundo o articulista, recolocou estes rituais na ordem do dia daquela senhora.