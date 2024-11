Centro e Limeira são os bairros com maior adesão ao programa Rede de Vizinhos em Brusque; confira ranking

Os bairros Centro e Limeira são os que possuem maior adesão da população ao programa Rede de Vizinhos da Polícia Militar de Brusque. Iniciado em 2016, o programa possui 121 redes ativas no município, totalizando 5330 participantes.

Ao jornal O Município, o comandante da Polícia Militar de Brusque, tenente-coronel Pedro Machado, explica que o programa é uma estratégia de policiamento que reúne vizinhos de uma localidade para aumentar a segurança no local.

“Ela [rede] visa motivar a participação da comunidade local na identificação e resolução de problemas, fortalecer as relações interpessoais e aumentar a vigilância natural”, diz.

Número de redes nos bairros de Brusque

A Polícia Militar possui o registro da quantidade de redes ativas nos bairros do município. Em primeiro lugar está o Centro, com 11 redes, e, em segundo, Limeira, 10. Na sequência, os bairros Jardim Maluche, São Pedro, Águas Claras, Santa Terezinha, Primeiro de Maio e Souza Cruz possuem oito redes.

Depois na lista estão São Luiz (7) e Limoeiro (6). Por sua vez, os bairros Rio Branco, Dom Joaquim, Santa Rita e Paquetá possuem cinco redes.

Ainda no ranking aparece o bairro Azambuja (4) e Guarani (3). Por fim, os bairros Volta Grande, São Sebastião, Bateas, Zantão, Cerâmica Reis, Poço Fundo, Santa Luzia, Nova Brasília, Thomaz Coelho, São João, Cedrinho e Cedro Grande possuem apenas uma rede.

Como a rede ajuda a Polícia Militar

O comandante explica que, com as placas de identificação nas residências participantes, os criminosos passam a ter mais medo e dificuldades para atuar nessas comunidades, pois percebem que as pessoas estão atentas.

“Cada pessoa auxilia no cuidado da residência e comércio dos vizinhos, criando uma rede de segurança e ampliando a segurança do local”.

Pedro também afirma que a rede atua como um canal de comunicação entre os moradores e a polícia, mas que ela não substitui o 190 em casos de emergência. “Ela serve para repassar mais detalhes do que está ocorrendo no bairro e informar os problemas ocorridos”, finaliza.

Veja os passos para criar uma Rede de Vizinhos em Brusque

1 – Mobilizar seus vizinhos;

2 – Com a vizinhança (moradores e/ou comerciantes) mobilizada, entrar em contato com o 18º Batalhão de Polícia Militar, pelo número de telefone (48) 98861-2267;

3 – Cadastro dos participantes;

4 – Uso de aplicativo de mensagens para troca de informações e organização das ações;

5 – Definir a circunscrição da rede;

6 – Nomear a rede;

7 – Permitir a participação da PM na rede

A partir disso, a Polícia Militar estudará a viabilidade da estratégia de Rede de Vizinhos para a localidade. Para obter mais informações sobre o programa, basta entrar em contato com o 18º Batalhão de Polícia Militar, pelo telefone (48) 98861-2267.

