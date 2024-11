Vagas de emprego: Sine de Brusque divulga lista de oportunidades disponíveis

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou nesta quarta-feira, 6, as vagas de emprego disponíveis no município. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira lista de vagas de emprego disponíveis:

– Açougueiro

– Ajudante de carga e descarga

– Ajudante de depósito

– Ajudante de motorista

– Ajudante de padeiro

– Ajudante de pátio

– Ajudante de serralheiro

– Ajudante de tecelão

– Almoxarife

– Analista de processo

– Armador

– Assistente de e-commerce

– Assistente de estilo

– Assistente de ferramentas de corte (usinagem)

– Assistente de logística Jr

– Assistente de vendas

– Atendente / repositor

– Atendente de açougue

– Atendente de cafeteria

– Atendente de farmácia

– Atendente de frios e pães

– Atendente de lanchonete

– Atendente de loja

– Auxiliar administrativo

– Auxiliar de almoxarifado

– Auxiliar de armazenamento

– Auxiliar de confecção

– Auxiliar de depósito

– Auxiliar de estoque

– Auxiliar de expedição

– Auxiliar de faturamento

– Auxiliar de lavanderia

– Auxiliar de limpeza

– Auxiliar de logística

– Auxiliar de manutenção

– Auxiliar de montador

– Auxiliar de montagem

– Auxiliar de produção

– Auxiliar de separação de malhas

– Auxiliar de serviços gerais

– Auxiliar de tecelão

– Auxiliar de tinturaria

– Auxiliar de vendas

– Auxiliar de veterinário

– Balconista

– Banhista de animais

– Bordador, à máquina

– Caldeirista

– Camareira

– Carpinteiro

– Colocação de placas automotivas

– Confeiteiro (a)

– Conferente

– Consultor de vendas

– Costureira pilotista

– Costureira em geral

– Cozinheira

– Eletricista

– Empregada doméstica

– Enfestador

– Especialista de laser

– Estilista

– Estoquista

– Farmacêutico

– Fiscal de loja Jr

– Forneiro (pizzaria)

– Frentista

– Garçom

– Inspetor de qualidade

– Instalador de sistemas preventivos de incêndio

– Lavador de automóveis

– Leiturista

– Mecânico de manutenção de máquinas

– Meio oficial

– Mestre de obras

– Montador

– Motorista

– Movimentador de mercadoria

– Operador

– Padeiro

– Pedreiro

– Pintor de estruturas metálicas

– Pizzaiolo

– Preparador de carros para pintura

– Promotor

– Recepcionista atendente

– Repositor

– Revisora

– Separador de material reciclável

– Serralheiro

– Servente

– Soldador

– Supervisora de limpeza/ governanta

– Tecelão de malhas (máquina circular)

– Técnico em segurança do trabalho

– Vendedor

– Zelador (a)

